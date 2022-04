Dopo il dominio del team Penske nelle prime due prove del Campionato, l’IndyCar riprende le ostilità sul cittadino di Long Beach, in quello che si preannuncia, come da tradizione, un appuntamento incerto ed emozionante.

Presente ininterrottamente nel calendario dal 1975, quella di domenica sarà l’edizione numero 85 della corsa californiana, la numero 38 corsa per le strade di Long Beach per l’IndyCar, con la prima disputata nel 1984.

LA PISTA

Cambiata profondamente nel corso degli anni, la configurazione attuale misura 3.167 km con tratti della pista celebri come Ocean Boulevard, Le Gazomet, Shoreline Drive e Bridgestone Bend, sempre presenti nelle varie modifiche effettuate nel corso degli anni. Presente anche nel calendario della Formula 1, e teatro del gravissimo incidente occorso a Clay Regazzoni nel 1980, dal 1984 al 2007 ha ospitato la Champ Car, mentre dal 2008 ospita annualmente una gara dell’IndyCar.

LE STATISTICHE

A livello statistico il Re assoluto di Long Beach è Al Unser Jr. che ha al suo attivo ben sei affermazioni, mentre Mario Andretti può vantarsi di un particolare record: aver vinto il GP sia in Formula 1 (1977) che in IndyCar (1984-1985 e 1987).

Gli unici due piloti ancora in attività con due vittorie a Long Beach all’attivo sono Will Power (2008 e 2012) e Alexander Rossi (2018 e 2019). Altri vincitori che prenderanno il via domenica sono Helio Castroneves, Takuma Sato, Scott Dixon, Simon Pagenaud e Colton Herta.

Cinque piloti faranno il loro debutto a Long Beach IndyCar questo fine settimana: Tatiana Calderon e Kyle Kirkwood di AJ Foyt Racing, Devlin DeFrancesco di Andretti Autosport, David Malukas di Dale Coyne Racing con HMD Motorsports e Christian Lundgaard di Rahal Letterman Lanigan Racing.

Per Rossi sarà la 100esima partenza in IndyCar, mentre per Dixon sarà la 291esima partenza consecutiva, che gli permetterà di continuare la seconda serie più lunga nella storia dell’ IndyCar.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Il secondo posto in volata nella gara in Texas ha permesso a Scott McLaughlin di mantenere la testa del campionato su un continuo Will Power (l’unico dei piloti Penske a non aver ancora vinto) e sul Campione in carica Alex Palou, in una classifica che vede bene o male tutti i big della categoria nelle parti alte.

LA ENTRY LIST

Sono pochissimi i cambiamenti per ciò che riguarda la lista dei partenti, con Tatiana Calderon che si riapproprierà della vettura del team Aj Foyt lasciata nelle mani di JR Hildebrand in Texas, mentre rispetto al Texas mancherà anche la terza vettura del team Carpenter.

GLI ORARI

A completamento di un weekend motoristico ricchissimo di eventi, la gara IndyCar scatterà alle ore 21:30 con diretta televisiva su Sky Sport F1. Il programma inizierà sabato con la sessione di prove libere alle 17:45, che precederà le qualifiche delle 21:15.

Sabato 9 aprile

Prove libere : 17:45

Qualifiche : 21:15

Domenica 10 Aprile

Gara: 21:30

Vincenzo Buonpane

