E’ di Colton Herta il miglior tempo al termine della due giorni di test che l’IndyCar ha disputato sul tracciato di Sebring. Il pilota dell’Andretti Autosport ha preceduto nella classifica dei tempi combinati il rookie David Malukas e l’ex Formula 1 Romain Grosejan, mentre nella giornata conclusiva il più veloce è stato l’ex Penske Simon Pagenaud.

Due giornate di test e poi via verso St. Petersburg, sede della prima prova stagionale del Campionato 2022. Sul tracciato in versione corta e sede della conosciutissima 12 ore i vari team hanno affinato tutte le componenti prima del via che, contrariamente alla tradizione, inizierà già la prossima settimana con le prime prove libere sul cittadino della Florida.

LUNEDI’ NEL SEGNO DI HERTA

La prima giornata di test, per quanto possa essere attendibile, ha comunque dato delle indicazioni piuttosto precise. A svettare davanti a tutti è stato Colton Herta, non più una sorpresa ormai, che dopo aver ottenuto tre vittorie nella passata stagione, in quella che sta per venire non può non essere tenuto in considerazione per la lotta al titolo. Il pilota di Andretti, con il tempo di 51″831 ha preceduto il rookie David Malukas e Romain Grosjean, che era risultato il più veloce nella sessione mattutina. La top 5 è stata completata da Josef Newgarden e Will Power, mentre ha deluso le aspettative Pato O’Ward, solo 14°, e preceduto dai due deb Kyle Kirkwood e Devlin DeFrancesco. Penultima posizione per Kevin Magnussen, al volante della vettura del Campione 2021 Alex Palou, che ha preceduto Tatiana Calderon, ultima e sempre distante dai primi.

PAGENAUD AL TOP

Nella giornata conclusiva il più veloce è risultato Simon Pagenaud davanti al suo compagno di squadra Helio Castroneves, a conferma dell’ottimo passo del Meyer Shank Racing. Top 5 chiusa da Marcus Ericsson, Rinus VeeKay e Kyle Kirkwood. Buona anche la prova di Callum Ilott, 9° a fine giornata, immediatamente davanti a David Malukas che si è permesso il lusso di precedere il Il due volte vincitore della Indy 500 Takuma Sato. Jimmie Johnson sulla vettura Ganassi n. 48 ha chiuso davanti alle due vetture Foyt di Dalton Kellett e Tatiana Calderon.

APPUNTAMENTO A ST. PETERSBURG

Chiusa la due giorni di Sebring per l’IndyCar è già tempo di pensare al primo appuntamento stagionale di St. Petersburg che nel weekend del 25-27 febbraio aprirà la stagione 2022.

Vincenzo Buonpane