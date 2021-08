BEFFA PER PALOU

La gara di Power ha rischiato di complicarsi a 18 giri dalla fine, quando una caution chiamata per il ritiro del leader della classifica Alex Palou (noie al motore) ha facilitato la già importante rimonta di Herta nei suo confronti. Ma alla ripartenza il vero protagonista è stato Grosjean che, con un bellissimo sorpasso, si è preso la seconda piazza togliendola proprio al figlio d’arte.

POWER ABILE NELLE RIPARTENZE

Con tutta la sua esperienza l’australiano della Penske è stato abile a gestire la fase di ripartenza non permettendo al francese ex Formula 1 di insidiarlo, ripetendosi a 6 giri dal termine quando la gara è nuovamente ripartita dopo la neutralizzazione per un testacoda di Rinus Veekay.