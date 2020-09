Dopo l’annuncio della separazione tra Acura e Penske, Wayne Taylor Racing e Meyer Shank Racing hanno annunciato un nuovo programma agonistico nell‘IMSA WeatherTech SportsCar Championship con le due Acura ARX-05 “vacanti”. Le due formazioni, attualmente iscritte nella serie americana, debutteranno alla 24h di Daytona del 2021, appuntamento inaugurale del campionato.

Gli americani Ricky Taylor e Dane Cameron, piloti sotto contratto con Acura, dovrebbero apparire in su una delle due vetture, mentre non conosciamo gli altri nomi per il 2021. Ricky Taylor potrebbe tornare nella squadra di famiglia che lo ha visto impegnato con anni insieme al fratello Jordan, attualmente ufficiale Corvette in GTLM.

Per la prima volta da quando esistono le DPi, WTR abbandona Cadillac. La casa americana perde dunque un cliente importantissimo, una formazione che vanta nella propria bacheca innumerevoli successi a partire dall’edizione 2020 della 24h di Daytona. Meyer Shank Racing, équipe impegnata in GTD con due Acura GT3, aggiunge un tassello alla propria programma. Ricordiamo che questo team detiene il titolo nella GTD, un primato che potrebbe essere replicato in questo campionato.

Luca Pellegrini