L’IMSA WeatherTech SportsCar Championship tornerà in pista al Daytona International Speedway con cinquemila tifosi ammessi. La decisione, presa in controtendenza rispetto ad una prima direttiva, permette agli appassionati di assistere in diretta alla WeatherTech 240, la corsa sprint che varrà come secondo atto della stagione.

I 5000 posti saranno disponibili nell’immensa tribuna del famosissimo ovale della Florida e all’interno del campeggio. I dispositivi di sicurezza sanitaria sono obbligatori nell’autodromo dove ci sarà la misurazione della temperatura ed il lavaggio delle mani. Chiaramente sugli spalti dovrà essere mantenuto il distanziamento sociale.

Dopo la notizia della NASCAR Cup Series di accogliere 30 mila tifosi al Bristol Motor Speedway per l‘All-Star Race del 15 luglio, anche IMSA avrà del pubblico, con ben cinquemila tifosi attesi a Daytona. Manca ora solo l’IndyCar Series, che già in Texas, lo scorso 6 giugno, avrebbe potuto gareggiare con i tifosi.

Luca Pellegrini