Tutto è pronto per i Roar Before the Rolex 24, i test ufficiali della 24 Ore di Daytona. A sette giorni dalla prima competizione dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship si accendono i motori nel ‘World Center of Racing’ per un’edizione speciale dei classici test che precedono il grande evento di fine gennaio.

Ricordiamo infatti che, oltre a delle sessioni di prove in vista della 24h, gli organizzatori hanno previsto di inserire nella giornata di domenica una gara di qualifica. Per la prima volta nella storia della maratona americana una competizione determinerà la griglia di partenza.

DPi, LMP2, LMP3, GTLM e GTD si sfidano nel famoso road course che annualmente ospita una delle corse più prestigiose del motorsport. C’è molto interesse per vedere come si destreggeranno alla guida dei prototipi due figure importanti della NASCAR. Jimmie Johnson, sette volte campione e Chase Elliott, vincitore dell’edizione 2020 della Cup Series, si apprestano per una nuova sfida con Action Express. Ricordiamo che il pluricampione californiano guiderà la vettura #48 e si alternerà con Kamui Kobayashi, Mike Rockenfeller e Simon Pagenaud. Nel box adiacente Elliott supporterà Felipe Nasr, Pipo Derani e Mike Conway sulla Cadillac #31.

WRT e Shank Racing debuttano con Acura, mentre Chip Ganassi Racing torna nella classe regina dell’IMSA con una Cadillac affidata a Rengen van der Zande/Kevin Magnussen/Scott Dixon/Marcus Ericsson #01.

Roar Before the Rolex 24: record in LMP2, debuttano le LMP3

Sono ben 10 gli equipaggi che hanno annunciato la propria partecipazione alla classe LMP2. La classe ha riscosso un successo quasi inatteso e ci sarà da divertirsi nella prova di qualifica. A Daytona debuttano nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship le LMP3.

Sette elementi hanno reso nota la propria partecipazione alla Rolex 24 at Daytona, la prima nella storia di questa realtà che fino ad ora in America era rilegata a gareggiare esclusivamente in una categoria minore: l’IMSA Prototype Challenge.

GTLM sottotono, GTD pronta a dare spettacolo

La classica ‘maratona della Florida’ vede al via sei elementi in GTLM. Saranno però solo le due Corvette a gareggiare per l’intera stagione. Antonio Garcia e Jordan Taylor, campioni in carica con la C8. R #3, inseguono la prima pole stagionale dopo aver dominato la passata edizione della categoria.

BMW, a segno nelle ultime due edizioni, cerca di impensierire la casa di Detroit insieme a Ferrari e Porsche. La Rossa sarà rappresentata da Risi Competizione, mentre la compagine di Weissach verrà difesa in veste privata da WeatherTech Racing e Proton Competition. Ricorderete infatti che, con il successo nella 12h di Sebring dello scorso novembre, Porsche ha chiuso l’impegno ufficiale in North America.

Dire chi vince in GTD è praticamente impossibile. Acura, auto che ha dominato le ultime due annate, sarà in pista con un nuovo team: il Magnus Racing with Archangel con Andy Lally/John Potter/Spencer Pumpelly/Mario Farnbacher (#44).

Lexus conferma la propria presenza con due elementi, mentre attenzione a Porsche. Pfaff torna a tempo pieno in IMSA, Wright Motorsport schiera una vettura, mentre il Team Hardpoint EBM si appresta a debuttare a Daytona pronto a ben figurare con Earl Bamber/Rob Ferriol/Katherine Legge/Christina Nielsen (#88).

Alegra Motorsport torna nella categoria con Mercedes, mentre non dimentichiamoci l’interessante presenza di Ferrari con AF Corse e Scuderia Corsa. Confermata anche la presenza di Aston Martin e di Lamborghini, casa che ha vinto le ultime tre edizioni di una delle gare più iconiche del motorsport. La formazione bolognese deve difendere la splendida vittoria del Paul Miller Racing di 12 mesi fa con Bryan Sellers/Madison Snow/Corey Lewis/Andrea Caldarelli #1.

Appuntamento su IMSA TV alle 20.00 di domenica per la gara di qualifica della Rolex 24 at Daytona. Ricordiamo che questa prova, come tutte le qualifiche del 2021, assegnerà punti per la classifica generale di ogni categoria.

Luca Pellegrini