Finale incredibile a Mid-Ohio, sede del terzo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Lo spettacolo non è mancato con Ricky Taylor/ Filipe Albuquerque #10 che conquista il secondo acuto a Lexington della stagione, il quarto consecutivo per Acura in questa spettacolare pista.

Gar Robinson/Felipe Fraga #74 (Riley Technologies) conquistano il primato in LMP3, mentre arriva il primo acuto in stagione per BMW in GTD con Bill Auberlen/Robby Foley #96 (Turner Motorsport).

DPi, cronaca: Mazda domina la prima fase

La competizione di Lexington si è aperta con un dominio da parte della Mazda #55 di Oliver Jarvis/Harry Tincknell. La coppia ha dato spettacolo ed è riuscita a controllare la corsa sin dalla partenza dove on ha avuto problemi a difendere la pole-position. I primi due stint hanno visto Tincknell nettamente superiore alla concorrenza capitanata dalla Cadillac #31 di Action Express.

La #31 di Felipe Nasr/Pipo Derani è diventata una minaccia per l’auto di Multimatic per nella seconda metà del secondo stint grazie ad un perfetto stint dell’ex pilota di F1 Nasr. Quest’ultimo ha iniziato a minacciare Jarvis che è riuscito a gestire senza tanti problemi la testa della corsa fino alla prima caution di giornata.

Una caution cambia tutto

Dopo quasi due ore di green flag, la Safety Car ha regalato ad Action Express la prima piazza, un primato che è svanito in poco tempo in seguito ad uno spettacolare sorpasso di Ricky Taylor (Acura #10) nel secondo settore della pista. Il compagno di auto del portoghese Filipe Albuquerque ha strappato al brasiliano il comando delle operazioni ed ha iniziato ad allungare nel traffico

La DPi #10 ha cercato di allungare, ma Nasr ha provato in tutti i modi a recuperare sul rivale. Il duello si è protratto nei minuti successivi e ci ha tenuti incollati alla televisione fino alla bandiera a scacchi.

Il carburante è iniziato a mancare nel gruppo di testa e molti equipaggi hanno iniziato a fermarsi per riuscire ad arrivare al traguardo. Ai pit non si sono fermati i due leader che hanno proseguito imperterriti fino alla fine. Taylor si è ritrovato negli scarichi Nasr che nel traffico ha cercato in vano di provare a beffare l’equipaggio che lo scorso gennaio vinse la Rolex 24. Chiude terza la Mazda #55 che per un giro non resta ferma senza benzina lungo la pista.

LMP3: vittoria per Riley Technologies

Riley Technologies si impone in classe LMP3 al termine di una prova molto combattuta. Gar Robinson/Felipe Fraga #74 precedono di tre secondi sotto la bandiera a scacchi la Ligier #38 di Dan Goldburg/Rasmus Lindh #38 e la gemella #91 di Jim Cox/Dylan Murry.

Lo spettacolo non è mancato anche in questa classe che ha visto il debutto dell’Andretti Autosport. Sesto ed ultimo posto per Jarett Andretti/Oliver Askew la Ligier #36 che ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema poco dopo le 2h di gara.

GTD: BMW domina la scena

BMW domina la scena in GTD con Bill Auberlen/Robby Foley #96. Primo acuto in stagione per la M6 del Turner Motosport che non ha acuto avversari nella fase conclusiva della manifestazione. Il marchio bavarese è il terzo costruttore diverso ad imporsi in GT Daytona dopo le affermazioni di Mercedes e Porsche tra la Rolex 24 e Sebring 12h.

Lexus ha controllato la scena nella classe GT3 per la prima metà senza rivali, una situazione che è cambiata introno alla metà prova quando, la #14 di Jack Hawksworth/Aaron Telitz, ha alzato bandiera bianca per un problema tecnico.

La BMW M6 di Bill Auberlen/Robby Foley #96 ha preso il comando delle operazioni davanti alla Lexus di Zach Veach/Frank Montecalvo #12, due posizioni che non sono cambiate fino alla bandiera a scacchi. Terzo posto per la Lamborghini Huracan #1 del Paul Miller Racing affidata Bryan Sellers/Madison Snow #1 davanti all’Aston Martin #23 di Ross Gunn/Roman De Angelis (Heart of Racing).

Prossimo appuntamento a giugno tra i muri di Belle Isle.

Luca Pellegrini

