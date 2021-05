Dopo la ’36 ore della Florida’, composta dalla Rolex 24 e dalla 12h di Sebring, l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship si appresta a disputare la prima competizione sprint del 2021 in quel del Mid-Ohio. Nell’insidioso circuito che sorge in quel di Lexington tutto è pronto per 2h e 40 minuti di azione, corsa a cui non prenderanno parte le LMP2 e le GTLM. Ricordiamo infatti che solo in alcuni eventi sono ammessi tutti i protagonisti del campionato.

La classe regina, la DPi, sarà ai nastri di partenza con sei elementi. Manca all’appello la vettura #48 di Action Express, Cadillac che parteciperà esclusivamente alle prove endurance. Dopo due competizioni e due qualifiche, sessioni che dal 2021 assegnano punti per la classifica generale, l’Acura #10 guida il gruppo.

Let's go @IMSA racing! The @Acura Sports Car Challenge at Mid-Ohio Presented by the TLX Type S returns to the track, May 14-16. Get your tickets now at https://t.co/tQr5rDCasr#IMSAatMO pic.twitter.com/Dbdk7jdXdg — Mid-Ohio (@Mid_Ohio) May 3, 2021

Ricky Taylor/ Filipe Albuquerque (WTR #10), a segno a Daytona, sono pronti a difendersi in Ohio, circuito sulla carta favorevole alle Acura. La casa americana ha infatti imposto la propria superiorità nelle ultime tre edizioni ed è pronta a confermarsi in questo 2021. Oltre alla #10 non dimentichiamoci della #60, iscritta con Dane Cameron/Oliver Pla (Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian).

Negli ultimi anni l’unica casa che ha impensierito Acura è stata Mazda. Oliver Jarvis/Harry Tincknell #55, secondi a Sebring e terzi a Daytona, inseguono il primo acuto in quella che sarà l’ultima annata a tempo pieno nella serie per la casa giapponese.

Cadillac a caccia di un riscatto a Mid-Ohio

Cadillac si prepara a lottare per il successo in un circuito che storicamente non ha mai sorriso all’auto che ha vinto la recente 12h di Sebring. Loic Duval/Tristan Vautier #5 Mustang Sampling / JDC-Miller MotorSports cercano conferme alla vigilia di un round in cui attendiamo il riscatto da parte della Cadillac #31 di Action Express. I due brasiliani Felipe Nasr/Pipo Derani collezionano due ritiri nelle prime prestigiose competizioni disputate in Florida, un limite che potrebbe pesare al termine delle dieci prove in calendario.

Anche Chip Ganassi Racing insegue il primo acuto dopo due sfortunati episodi tra Daytona e Sebring. Ricordiamo la foratura dell’olandese Rengen van der Zande nella Rolex 24 ed il contatto tra il neozelandese Scott Dixon e l’americano Connor de Phillippi (BMW #25/GTLM) lo scorso marzo, incidente che ha compromesso una prova perfetta.

LMP3: CORE autosport sfida Riley Technologies

Nell’evento IMSA in Mid-Ohio, lotta a due nella classe LMP3 tra Riley Technologies e CORE autosport. Riley Technologies e CORE autosport si apprestano per il terzo atto di una sfida che caratterizzando la LMP3, categoria che non aveva mai corso nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. CORE autosport ha firmato il successo a Sebring con Jon Bennett/Colin Braun #54 e svetta al comando della graduatoria assoluta. Ricordiamo che solo l’evento di marzo è stato valido ai fini della stagione, classifica che non conterà quindi la Rolex 24

La coppia in questione guida la classifica con 30 punti di margine su Jim Cox/Dylan Murry #91 (Riley Technologies) e 50 su Oliver Askew/ Austin McCusker #7 (Forty7 Motorsports). I vincitori della prova di Daytona, manifestazione letteralmente dominata, hanno faticato tra gli avvallamenti di Sebring e sono chiamati ad una rivincita in Ohio, tracciato molto tecnico dove la qualifica sarà più che mai fondamentale.

GTD: prima prova della WeatherTech Sprint Cup

Come sempre, l’incertezza regna nella classe GTD, segmento riservato alle GT3. Dopo l’affermazione di Mercedes (HTP Winward Motorsport) a Daytona ed il successo di Porsche (Pfaff Motorsports) a Sebring tutto è pronto per il terzo atto di questa spettacolare realtà.

La prova di Mid-Ohio è molto particolare in quanto darà la prima prova della IMSA WeatherTech Sprint Cup. Ricordiamo infatti che, esclusivamente per le GTD, tutte le competizioni non endurance sono valide per il campionato e per una classifica speciale, un trofeo che si unisce alla Michelin Endurance Cup.

Alla vigilia della prima competizione sprint, Patrick Long e Trent Hindman guidano il gruppo grazie al secondo posto al termine della 12h. Come annunciato da tempo, Ryan Hardwick rimpiazzerà Hindman a Lexington, pilota originariamente non presente con la Porsche #16 di Wright Motorsport.

Laurens Vanthoor/Zach Robinchon (Pfaff Motorsport/Porsche) sono chiamati a confermarsi in una pista dove ci aspettiamo la rivincita di Lamborghini e Lexus. Bryan Sellers/Madison Snow (Paul Miller Racing #1), a podio a Daytona, si alterneranno sulla prima Huracan in pista, mentre Misha Goikhberg/Tim Zimmermann #19 rappresenteranno il Grasser Racing.

Attenzione anche alle Lexus del Vasser Sullivan, iscritte con Zach Veach/Frank Montecalvo #12 e Jack Hawksworth/Aaron Telitz #14. Aston Martin, dopo il podio nella 12h con Heart Racing #23, si candida come outsider di lusso con Ross Gunn/Roman De Angelis #23 insieme alla BMW #96 del Turner Motorsport, auto affidata a Bill Auberlen/Robby Foley #96.

Novità da Acura ed Audi a Mid-Ohio

La WeatherTech Sprint Cup vede alcune novità importanti come l’ingresso di due Acura aggiuntive. Oltre alla coppia Andy Lally/John Potter (Magnus Racing with Archangel #44) spiccano nell’entry list il Gradient Racing ed il Compass Racing. La prima formazione vedrà al via Till Bechtolsheimer/Marc Miller #66, mentre il due volte campione tedesco Mario Farnbacher si alternerà sulla NSX GT3 #88 con Jeff Kingsley.

Richard Heistand/Jeff Westphal #39, vincitori nel 2019 con un Audi GT4 dell’IMSA Michelin Pilot Challenge, debuttano nella Sprint Cup con CarBahn with Peregrine racing (Audi R8 LMS GT3).

Solo Alegra Motorsport rappresenterà le Mercedes con Daniel Morad/Michael De Quesada #28, mentre non vedremo la seconda 911 GT3-R del Harpoint EBM. Solo la #88 sarà in pista con il padrone Rob Ferriol che non sarà accompagnato dal neozelandese Earl Bamber. Il co-proprietario della squadra, volto noto di Porsche, lascia il volante alla britannica Katherine Legge.

Appuntamento con la gara in Mid-Ohio domenica 16 maggio 2021, in diretta su IMSA.TV a partire dalle 20:30.

Luca Pellegrini