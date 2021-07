Tutto è pronto da Lime Rock Park per una nuova gara dell‘IMSA WeatherTech SportsCar Championship. L’appuntamento di questo fine settimana è senza dubbio unico nel calendario visto che sarà la prima delle due corse riservate esclusivamente alle GT. DPi, LMP2 ed LMP3 lasciano spazio alle GTLM ed alle GTD, pronte a sfidarsi in quella che di fatto è la pista più corta del calendario. Ricordiamo infatti che non tutte le prove vedono in pista sempre tutte le classi.

L’IMSA ritorna dopo una stagione di assenza nello Stato del Connecticut. L’emergenza sanitaria aveva tolto dai giochi questa sfida che era stata recuperata in via eccezionale all’interno del Roval del Charlotte Motor Speedway (North Carolina).

GTLM: regine senza potere

Dopo anni di sfide saranno purtroppo solo tre le vetture iscritte a questo evento. Antonio Garcia/Jordan Taylor #3, campioni in carica e leader dopo metà stagione e Nick Tandy/Tommy Milner #4 rappresenteranno Corvette, mentre Cooper MacNei/Mathieu Jaminet #79 difenderanno i colori della Porsche del WeatherTech/Proton Competition.

GTD: BMW prova l’allungo

La vittoria nella 6h del Glen ha permesso alla BMW M6 GT3 di Bill Auberlen/Robby Foley (Turner Motorsport #96) di allungare sensibilmente in campionato. Due vittorie su quattro gare, ricordiamo infatti che la seconda sfida nello Stato di New York e la gara di Belle Isle non sono valide per la classifica generale, hanno permesso alla vettura bavarese di allungare sui diretti rivali.

Occhi puntati in Connecticut sulla Lexus che ha realizzato una bellissima doppietta nella seconda corsa di Watkins Glen. Zach Veach/Frank Montecalvo #12 e Jack Hawksworth/Aaron Telitz #14 guidano l’armata di Vasser Sullivan, squadra che ha tutte le carte in regola per confermarsi questo sabato. Attenzione come sempre alla Lamborghini #1 di Bryan Sellers/Madison Snow (Paul Miller Racing #1) ed all’Aston Martin #23 di Ross Gunn/Roman De Angelis (Heart Racing).

Rientra dopo una prova di assenza anche Porsche con nel 2019 vinse con Pfaff Motorsport una splendida volata contro l’Acura di Shank Racing. I canadesi si ripresentano al via con Zach Robichon/Laurens Vanthoor #9, mentre non dimentichiamoci anche di Wright Motorsport con Trent Hindman/Patrick Long #16.

Luca Pellegrini