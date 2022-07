Dopo una pausa di una settimana torna da Lime Rock Park l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la prima delle due competizioni riservate esclusivamente alle GT. Gli equipaggi PRO e le auto ‘PRO-Am’ sono attese ai nastri di partenza per un manifestazione che si preannuncia molto interessante in quello che di fatto è l’impianto più corto dell’intero calendario.

La battaglia è assicurata nello Stato del Connecticut, tracciato oltremodo interessante che ha una metratura di 1 miglio e mezzo. Due classi si daranno battaglia in quella che di fatto sarà la prima edizione del Northeast Grand Prix con solo GT3 in scena.

Il Canadian Tire Motorsport Park ha sorriso ai padroni di casa di Pfaff Motorsports. La compagine canadese legata a Porsche ha allungato nella graduatoria generale portando Matt Campbell/Mathieu Jaminet #9 con 2056 punti contro i 1918 della Corvette #3 di Antonio Garcia/Jordan Taylor.

Le due auto citate dovranno fronteggiare la temibile Aston Martin #23 di Ross Gunn/Alex Riberas (Heart of Racing #23 ) e la BMW #25 del Team RRL, auto che insegue il primo acuto con Connor De Phillippi/ John Edwards.

Il francese Jules Gounon torna in IMSA con la Mercedes #79 di WeatherTech Racing. Il pilota ufficiale della casa teutonica affiancherà il titolare Cooper MacNeil, coppia che si ritroverà insieme anche al VIRginia International Raceway nel corso della stagione. WeatherTech Racing non sarà in ogni caso al via tra i PRO. Nella giornata di ieri è infatti arrivato l’annuncio di un cambio di classe per MacNeil.

Resta infortunato, invece, Jack Hawksworth. Il britannico lascia il proprio posto a bordo della Lexus #14 del Vasser Sullivan Racing, team che si affida all’inglese Ben Barnicoat come accaduto da inizio anno ad oggi.

It’ll be a 𝗚𝗧𝗗 𝘿𝙐𝙀𝙇 at @limerockpark next week 😤 GTD and GTD PRO will be going head-to-head during the FCP Euro Northeast Grand Prix.

📺 NEXT Saturday, July 16th at 5PM on @USA_Network for flag-to-flag coverage.#IMSA | #NortheastGP pic.twitter.com/1OB91M4fHj

— #IMSA (@IMSA) July 7, 2022