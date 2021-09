Come accaduto per Cadillac anche per BMW non si tratta di una notizia completamente inedita visto che le voci erano già nell’aria in merito ad un possibile utilizzo di Dallara per l’ingresso nella classe LMDh.

BMW M Motorsport si prepara per il ritorno nella classe regina dell’endurance e diventa il secondo costruttore che ha scelto il marchio italiano per costruire il proprio prototipo. Ricordiamo che ogni produttore può liberamente scegliere uno dei quattro fornitori che sono stati indicati per le LMDh.

Multimatic è stata contattata per Porsche, Audi ed in futuro anche per Lamborghini, mentre Cadillac e BMW lavoreranno a stretto contatto con il costruttore di Varano de Melegari. Non conosciamo ancora le intenzioni di Acura, altra casa pronta ad entrare in gioco nel 2023. Sicuramente vi sarà un programma nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship che inizierà il prossimo gennaio con la tradizionale Rolex 24, non ci sono news in merito al FIA WEC.

BMW-Dallara, le parole dei protagonisti

Markus Flasch, CEO di BMW M, ha rilasciato alla stampa: “Samo lieti di aver trovato in Dallara un partner per il nostro progetto LMDh. Il nostro obiettivo è quello di scrivere una nuova storia di successo nella storia di BMW M Motorsport dal 2023. Dopo aver parlato con tutti i possibili. Abbiamo scelto Dallara vista la competenza, l’esperienza e l’entusiasmo di lavorare insieme a BMW M Motorsport”.

Anche Giampaolo Dallara ha voluto esprimere la propria soddisfazione per questo annuncio: “Sono onorato di essere stato selezionato da BMW M Motorsport e con grande entusiasmo non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Nel 1977 ho avuto l’opportunità di lavorare al fianco di BMW alla progettazione della M1 come consulente Lamborghini. È stata una bella esperienza ed ho imparato molto. Spero di ripetere la stessa avventura in LMDh. Sono fermamente convinto che insieme faremo grandi cose”.

Luca Pellegrini