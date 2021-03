L’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ha deciso di modificare il proprio calendario in seguito al cambio della data della 24 Heures du Mans 2021, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Dopo la decisione di spostare ad agosto la classica francese, gli americani si sono trovati costretti a rivedere i programmi in seguito alla concomitanza tra Le Mans e la tappa al Virginia International Raceway.

La classica competizione riservata esclusivamente alle GT che solitamente si tiene ad agosto slitta ad ottobre e diventa il penultimo atto della stagione prima dell’epilogo di Road Atlanta (Georgia). Quest’ultima pista, sede della tradizionale Petit Le Mans, accoglierà i protagonisti dell’IMSA il 13 novembre, un mese dopo la data originale.

Per il secondo anno consecutivo la seguitissima categoria americana chiuderà la stagione nel mese di novembre, periodo in cui lo scorso anno fu recuperata la 12h di Sebring. IMSA ha preso questa decisione che era nell’aria sin da oggi per permettere alle squadre interessate di recarsi in Francia per la 24h e tornare in tempo per il proseguo del campionato.

John Doonan, presidente dell’IMSA, ha affermato: “Disputare il nostro finale di stagione a novembre si è rivelato un successo lo scorso anno a Sebring. Siamo convinti che anche nel 2021 potremo vivere delle grandi emozioni al Michelin Raceway Road Atlanta. Come sempre, siamo grati a tutti i nostri partner e fornitori. Ringraziamo anche le televisioni per il loro prezioso supporto in questa decisione”.

IMSA Shifts Dates for 2021 Michelin GT Challenge at VIR and Motul Petit Le Mans Read more: https://t.co/TqiU1Ra0XR#IMSA / @VIRNow / Michelin Raceway @RoadAtlanta — IMSA (@IMSA) March 4, 2021

Il calendario 2021 modificato dell’IMSA WeatherTech

gennaio 28-31 — Rolex 24 at Daytona (DPi, LMP2*, LMP3*, GTLM, GTD) marzo 17-20 — Mobil 1 Twelve Hours of Sebring (DPi, LMP2, LMP3, GTLM, GTD) maggio14-16 — Mid-Ohio Sports Car Course (DPi, LMP3, GTD) giugno 4-5 — Detroit Belle Isle (DPi, LMP2, GTD**) giugno 24-27 — Sahlen’s Six Hours of The Glen (DPi, LMP2, LMP3, GTLM, GTD) luglio 2-4 — Canadian Tire Motorsport Park (DPi, LMP3, GTLM, GTD**) luglio 16-17 — Lime Rock Park (GTLM, GTD) Agosto. 6-8 — Road America (DPi, LMP2, LMP3, GTLM, GTD) Settembre 10-12 — WeatherTech Raceway Laguna Seca (DPi, LMP2, GTLM, GTD) Settembre 24-26 — Long Beach (DPi, GTLM, GTD) Ottobre 7-9 — Virginia International Raceway (GTLM, GTD) Novembre 11-13 — Motul Petit Le Mans (DPi, LMP2, LMP3, GTLM, GTD)

Luca Pellegrini