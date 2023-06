Acura insegue il successo a Watkins Glen nel prossimo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Le due ARX-06 sfidano nello Stato di New York Cadillac, BMW e Porsche, attualmente leader della serie dopo le prime prove del 2023.

Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport e Shank Racing sono le due squadre che hanno dominato l’edizione 2023 della 6h del Glen, le due squadre tenteranno di tornare protagoniste anche domenica prossima quando si compirà il quinto atto della stagione.

La seconda formazione citata, in scena con Tom Blomqvist e Colin Braun, è già obiettivamente fuori dalla bagarre per il titolo. Il britannico e lo statunitense si sono dovuti arrendere con anticipo dopo aver perso tutti i punti ottenuti a Daytona. Ricordiamo infatti il successo per il secondo anno consecutivo dell’Acura #60, successivamente penalizzata per un’irregolarità tecnica.

L’inglese ha riportato ai nostri microfoni in attesa della trasferta del ‘Glen’: “Abbiamo avuto tanti problemi nel 2023. Non possiamo più lottare per il campionato, i punti persi sino ad ora sono stati troppi se consideriamo la sanzione dopo Daytona”.

Ottimismo, invece, in casa WTR con Filipe Albuquerque e Ricky Taylor che possono ancora contendersi tutto da qui alla Petit Le Mans di ottobre. Il portoghese e l’americano inseguono ancora una vittoria, la coppia ha sfiorato più volte l’obiettivo tra Sebring e Long Beach.

Il primo dei due ha affermato: “Credo che la vittoria sia vicina, il passo è buono e siamo fiduciosi per l’appuntamento del Glen. Il recente test che abbiamo effettuato ci ha dato delle informazioni positive, siamo ottimisti e volgiamo ripetere quanto fatto nel 2022. Porsche e Cadillac sono molto competitive, penso che siano più veloci rispetto all’inizio dell’anno”. Anche Taylor è della stessa opinione del teammate, una coppia inossidabile che per insieme non ha mai vinto l’IMSA WTSC.

Appuntamento ora a domenica per una nuova prova da non perdere con la principale categoria americana riservata alle GT ed ai prototipi. Sono ben 57 le auto attese in pista per quella che sarà la terza competizione valida per la Michelin Endurance Cup.

Luca Pellegrini