Dopo una breve sosta torna questo fine settimana l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship dai muretti di Belle Isle. L’isola di Detroit si appresta per vivere l’ultima gara della serie in questo speciale tracciato visto il cambio di location deciso dall’IndyCar per l’edizione 2023 dell’evento nello Stato del Michigan.

DPi e GTD sono attese sul tracciato americano, il secondo non permanente della categoria che si appresta per entrare nella seconda metà del proprio cammino. Ricordiamo che il round in questione non vedrà in azione LMP2, LMP3 e GTD PRO, classi che ritroveremo nel Glen a fine mese.

Acura per il tris, Cadillac per la rivincita

Acura insegue il tris dopo due fine settimana perfetti tra Laguna Seca e Mid-Ohio. La vettura #10 di Filipe Albuquerque/Ricky Taylor è la favorita d’obbligo insieme all’ARX-05 #60 del Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian con Tom Blomqvist/Olivier Jarvis.

Le due Acura potrebbero mettere in bacheca la terza gioia consecutiva in una pista lo scorso anno premiò Cadillac con Chip Ganassi Racing. Renger van der Zande, teammate del francese Sébastien Bourdais #01, ha il chiaro intento di confermarsi al vertice insieme alla gemella formata da Alex Lynn/Earl Bamber #02.

Tutte queste squadre hanno conquistato almeno una prova in questo 2022. Mancano ancora all’appello Richard Westbrook/Tristan Vautier (JDC Miller MotorSports #5) e Olivier Pla/Pipo Derani (Action Express #31), formazioni legate a Cadillac.

Bumping out of Mid-Ohio and into Detroit… The @chevrolet Detroit Grand Prix Presented by Lear is hitting the streets on June 4th 🤩 📺 Flag-to-flag coverage on @USA_Network.

🗓 Saturday, June 4th, at 2PM E.T.#IMSA / #DetroitGP / #Detroit pic.twitter.com/VZ0vZkqOLM — #IMSA (@IMSA) May 18, 2022

GTD Belle Isle: riprende la battaglia, tutti contro McAleer

Stevan McAleer è ancora al comando della graduatoria generale della GTD alla vigilia della tappa di Belle Isle. Il portacolori della Mercedes #32 del Team Korthoff Motorsports, nuovamente accompagnato da Mike Skeen, svetta in classifica con 1.237 punti contro i 1.225 della Porsche #16 del Wright Motorsports con Ryan Hardwick/Jan Heylen.

Le due auto tedesche dovranno vedersela con la Lexus, ancora senza successi. Vasser Sullivan ripresenterà Frankie Montecalvo/Aaron Telitz #12 e Ben Barnicoat/Kyle Kirkwood #17, vettura supplementare che torna in scena vista l’assenza delle GTD PRO.

Una delle auto più competitive del lotto è sicuramente la BMW, a segno quest’anno a Long Beach e nell’ultimo evento di Mid-Ohio con Turner Motorsport. Bill Auberlen/Robby Foley #96 tornano nel gruppo come sempre insieme a Bryan Sellers/Madison Snow (Paul Miller Racing #1).

Come sempre vi sono dei piccoli cambi d’equipaggio in una GTD che attende la prima gioia anche per Roman De Angelis /Tom Gamble (Heart of Racing #27 /Aston Martin) e Russell Ward/Philip Ellis ( Winward Racing #57/Mercedes). Manca all’appello, invece, la McLaren #70 di Inception Racing, impegnata in quel del Paul Ricard con il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.

Appuntamento sabato sera alle ore 21.10 per una tappa da non perdere.

Luca Pellegrini