Riprende da Mid-Ohio la stagione 2022 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La principale categoria americana riservata alle GT ed ai prototipi si appresta per disputare il quinto appuntamento della stagione dopo la spettacolare competizione in quel di Laguna Seca.

Regna l’incertezza nella classe regina dopo le prime quattro competizioni. Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian #60 e WTR #10 hanno regalato due gioie ad Acura tra la Rolex 24 e l’ultima prova disputata, mentre Cadillac ha primeggiato con Ganassi tra Sebring (#02) e Long Beach (#01).

Nel gruppo, composto da sei auto, Tristan Nunez/Pipo Derani (Action Express #31) e Richard Westbrook/Tristan Vautier (JDC Miller MotorSports #5) potrebbero aggiungersi alla lista in un fine settimana che si prospetta molto interessante con una nuova prova da 2h e 40.

Guardando l’albo d’oro l’auto da battere è sicuramente l’Acura che ha primeggiato in tutte le corse che si sono disputate dal 2018 ad oggi. Penske ha avuto la meglio nelle prime edizioni di questa corsa, mentre WTR vinse nel 2021 al termine di una lunghissima lotta contro Action Express. L’impianto di Lexington è quindi un feudo per le ARX-05, una situazione simile a quella di Laguna Seca.

Dopo i primi eventi la classifica è più che mai serrata con Tom Blomqvist/Olivier Jarvis #60 in vetta con il medesimo punteggio di Filipe Albuquerque/Ricky Taylor #10. Le due Acura vantano 1325 punti contro i 1308 di Richard Westbrook/Tristan Vautier.

Time to look ahead with 𝙁𝙐𝙇𝙇 𝙁𝙊𝙍𝘾𝙀 to @Mid_Ohio 👀 What battles are you looking forward to next week?

📺 Flag-to-flag coverage on @USA_Network.

🗓 Sunday, May 15th at 2PM E.T.#IMSA / #IMSAatMO / #LexusGP pic.twitter.com/zmpl5RGrXD

— #IMSA (@IMSA) May 5, 2022