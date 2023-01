Ventata di novità per il 2023 del Porsche Club GT, che ha già raccolto le prime iscrizioni in vista della quarta edizione migliorando ulteriormente un format di grande successo dedicato ai piloti non professionisti e di differente esperienza. Il monomarca, che vedrà protagoniste le Porsche stradali e da corsa di ogni tipologia, ha svelato il nuovo calendario che andrà in scena nell’ambito degli FX Racing Weekend.

UNA STAGIONE CON TANTE NOVITA’

Saranno sei gli appuntamenti in programma sui cinque principali autodromi italiani, con la conferma del grande ritorno della serie tricolore sui circuiti di Imola e Monza, assenti lo scorso anno.

Non solo: il Porsche Club GT lancia anche la partnership con le serie FX che porterà a disputare nell’ambito degli FX Racing Weekend il monomarca organizzato dal Porsche Club Umbria e aperto a tutti i soci Porsche Club italiani ed europei. La copertura mediatica comprenderà le dirette televisive su canali nazionali e via web di tutte le gare, oltre agli speciali di approfondimento e le interviste.

L‘unico autodromo che sarà visitato in due occasioni, il Misano World Circuit, porterà in dote in luglio la super “première” del Porsche Club GT insieme al GT World Challenge, il prestigioso campionato internazionale organizzato da SRO Motorsports Group, mentre in novembre il gran finale di campionato riserverà un Festival dedicato.

UN FORMAT DI PRESTIGIO A COSTI CONTENUTI

Tutto ciò sempre con l’obiettivo di schierare in sicurezza le varie categorie di Porsche in gara e la priorità di mantenere budget contenuti e accessibili a tutti, anche a chi è agli esordi. Il format della serie, riconosciuta ACI Sport, prevede per ciascuna categoria una propria classifica e premiazione sul podio. Nel 2023 per i piloti sono previsti ancora più minuti a disposizione per correre in pista durante ciascun weekend, con turni di prove al sabato e gare alla domenica. Protagonisti saranno anche i vari modelli racing e stradali, anche storici, di Porsche 911 (comprese dunque le 911 GT3 Cup), Cayman e Boxster.

INFO E CALENDARIO

Ulteriori dettagli saranno svelati a breve, nel frattempo sono disponibili tutte le info e sono aperte le iscrizioni a tutti i soci Porsche Club italiani ed europei attraverso il sito ufficiale www.porscheclubumbria.com nella sezione indicata in alto “Porsche Club GT 2023“.

Calendario Porsche Club GT 2023: 1-2 aprile Monza; 29-30 aprile Vallelunga; 1-2 luglio Imola; 15-16 luglio Misano (GT World Challenge); 9-10 settembre Mugello; ; 11-12 novembre Misano (Porsche Club GT Festival)