Un’importante novità si appresta a sbarcare nel motorsport italiano e nel contenitore agonistico del Formula X Racing Weekend. A partire dalla prossima stagione, infatti, sarà ai nastri di partenza l’inedita Supersport Series, in virtù del nuovo accordo realizzato da FX con LR Dynamic Events, partner ufficiale Ligier.

Le vetture della storica Casa francese, attiva da oltre 50 anni e con trascorsi di grande rilievo nel mondo della Formula 1 e delle competizioni endurance, saranno infatti assolute protagoniste della serie che vedrà al via i modelli Ligier JS P4 e JS2 R. Grazie a questa comunione d’intenti, Formula X Racing Weekend punta ad arricchire ulteriormente l’offerta di un campionato in costante crescita e pronto a svelare diverse novità in vista del 2023.

DUE CLASSI PER LIGIER

La Supersport FX Series vedrà infatti al via due classi riservate in esclusiva alle vetture francesi. Da un lato quella dedicata alla Ligier JSP4, vettura sport prototipo spinta da un propulsore Ford V6 aspirato da 3.7 litri, in grado di sviluppare quasi quattrocento cavalli di potenza massima; dall’altro, quella riservata alla Ligier JS2 R, vettura disegnata esclusivamente per le corse e capace di raccogliere numerosi consensi durante i propri primi anni di attività in pista.

Inoltre, da segnalare la presenza anche della nuova classe GT Cup, che vedrà tutte le vetture partecipanti dotate di un apposito Balance of Performance, completando quindi uno schieramento formato da Prototipi e GT il cui concept sarà ispirato alle più prestigiose competizioni endurance. La nuova partnership verrà concretizzata con il lancio dell’inedita categoria che sarà protagonista nell’ambito dei Formula X Racing Weekend 2023, il cui calendario si articolerà sui principali autodromi italiani e sarà pubblicato nei prossimi giorni.

LE DICHIARAZIONI

Luca Panizzi (organizzatore Formula X Racing Weekend): “Siamo davvero orgogliosi di poter presentare questa nuova partnership con Ligier, grazie alla quale avremo l’opportunità di portare in Italia una tipologia di vetture ed un concept di gara destinati a riscuotere grande interesse. La Supersport FX Series rappresenterà una delle categorie di spicco nell’ambito del Formula X Racing Weekend, e consentirà ai piloti attraverso un budget assolutamente ragionevole di gareggiare sui principali autodromi italiani in un contesto di grande prestigio. Siamo reduci da un gran finale di stagione andato in scena a Monza, ma al tempo stesso stiamo lavorando già da tempo per rendere la prossima annata unica ed indimenticabile sotto diversi punti di vista, come evidenziato anche da questo accordo attraverso il quale intendiamo continuare a guardare al futuro puntando ad una crescita costante”.

Luca Riccitelli (partner ufficiale Ligier): “Siamo entusiasti di questa nuova partnership e dell’inclusione delle vetture Ligier nella nuova SuperSport FX Series durante il Formula X Racing Weekend. Crediamo che questo sia l’ambiente ideale per sviluppare la crescita della Ligier JS P4 e della Ligier JS2 R sul mercato italiano. C’è un interesse davvero crescente per queste auto molto facili da guidare, realizzate esclusivamente per le corse e che offrono un incredibile rapporto qualità-prezzo. Non vedo l’ora di supportare e promuovere questa serie con il Formula X Racing Weekend e di lavorare a stretto contatto con il produttore di auto da corsa Ligier Automotive per rendere tutto questo un grande successo”.