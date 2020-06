Dopo l’annuncio a sorpresa del ritiro dall’Intercontinetal GT Challenge Powered by Pirelli, Bentley Motorsport potrebbe proseguire la propria avventura solamente con M-Sport. La compagine inglese che sviluppa le Continental GT3, stando alle parole del capo della sezione sportiva Paul Williams, potrebbe continuare ad essere protagonista nel “mondiale” di SRO.

La squadra in questione, iscritta per quest’anno esclusivamente all’IGTC dopo alcuni anni di alternanza con il GT World Challenge Europe Powered by AWS (ex Blancpain GT), è rimasta a tutti li effetti senza programmi per il 2020. Per l’équipe che ha siglato l’edizione 2020 della 12h di Bathurst, primo atto dell’IGTC, sembrano aprirsi due strade.

La prima è un impegno autonomo da parte di M-Sport nelle corse della categoria “globale” di SRO. Williams ha dichiarato che questa ipotesi era stata messa da subito sul tavolo. Ricordiamo infatti che è possibile iscriversi privatamente ad ogni singolo appuntamento dell’Intercontinental GT Challenge. “Questa è un’idea”, ha proseguito Williams. “Abbiamo già pagato la quota di iscrizione per la 24h di Spa e quindi ci sono alcuni già coperti”.

La seconda opzione riguarda un supporto nel caso in cui K-Pax, cliente statunitense di Bentley Motorsport, dovesse aver problemi per i viaggi oltre l’Atlantico per la partecipazione al GT World Challenge Europe. La squadra diretta da Darren Law, campione del GT World Challenge USA 2019 nella classifica riservata ai team, ha confermato per ora il progetto nel Vecchio Continente, ma tutto resta work in progress.

Paul Williams ha infine confermato che, per il 2021, l’impegno ufficiale nell’Intercontiental GT Challenge dovrebbe essere riproposto. Ricordiamo che dal 2016, anno della nascita di questa serie, Bentley è impegnata con M-Sport in modo privato, mentre dal 2018 è iscritta ufficialmente.

Luca Pellegrini