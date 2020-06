Bentley lascia l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli con effetto immediato! Il costruttore inglese, primo nella prima corsa della serie ‘globale’ di SRO, rinuncia a sorpresa al proseguimento della stagione con le proprie Continental GT3.

Paul Williams. capo di Bentley Motorsport, ha dichiarato che la decisione arriva dopo parecchi fattori che hanno portato a questa sofferta decisione. Ricordiamo infatti che la compagine inglese ha vinto in questo 2020 con Max Soulet, Jordan Peppere Jules Gounon la 12h di Bathurst, primo atto dell’Intercontiental GT Challenge.

“Il fatto è che il programma di fabbrica non è per noi la massima priorità” Con questa dichiarazione ai giornalisti inglesi di Motorsport.com, il boss della casa britannica ha commento il cambio sui programmi per la stagione 2020. Ricordiamo infatti che, da questa stagione, la casa britannica ha aperto molto ai team clienti, riservando alla casa madre ed ad M-Sport l’impegno nelle cinque prove dell’IGTC.

A questo motivo si aggiunge le problematiche legate ai trasferimenti per le gare dovuti all’emergenza sanitaria. Williams ha però voluto sottolineare che il progetto di M-Sport è sospeso per il 2020, ma quasi certamente verrà riproposto nel 2021.

Bentley lascia, cosa accade a M-Sport?

M-Sport, storico team britannico, ha sempre figurato con due Bentley nel Blancpain GT Series (attualmente GT World Challenge Europe Powered by AWS) dal 2013 ad oggi. M-Sport si trova dunque a modificare i propri piani che vengono di fatto annullati dopo la rinuncia della casa madre alle cinque prove dell’IGTC.

Senza l’impegno nella serie principale di SRO, M-Sport potrebbe ritornare nella categoria europea, ma il tutto sembra molto complesso visto che i piloti ufficiali sono distribuiti nelle varie scuderie clienti.

I francesi di Classic & Modern Racing, gli inglesi di Parker, squadra con cui Bentley ha instaurato la propria Accademy e gli americani di K-Pax Racing, sono le tre formazioni che rappresenteranno il marchio britannico nel GT World Challenge Europe, che scatterà da Imola tra un mese circa. Sottolineamo però che non è garantita con certezza la presenza di K-Pax nella prossima stagione del GT World Challenge Europe per via delle restrizioni sui viaggi.

