Saranno ben 72 le vetture che prenderanno parte all’edizione 2023 della CrowdStrike 24h of Spa, manifestazione regina del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS che commenteremo ad inizio luglio.

SRO, organizzatore della classica competizione belga che ha valenza anche per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli, ha mostrato i team che si impegneranno quest’estate nelle Ardenne, un numero da record che segue il successo di presenze per il GTWC Europe Endurance e Sprint Cup.

Stéphane Ratel, fondatore e CEO di SRO Motorsports Group: “È con grande orgoglio e umiltà che presentiamo questo eccezionale elenco di iscritti per la 75a edizione della CrowdStrike 24 Hours of Spa. Un campo di 72 auto con otto marchi riflette non solo lo status leggendario dell’evento, ma anche il duro lavoro svolto durante le ultime stagioni”.

Un totale di dieci case sono rappresentate, manca all’appello Honda che come noto correrà con Nova Race con due unità in Sprint Cup. In compenso avremo Aston Martin, iscritta con Bullit Racing. I britannici si preparano per debuttare nel GTWC Europe dopo aver militato nella Michelin Le Mans Cup e nell’Asian Le Mans Series.

BMW e Mercedes spiccano nella lista dei partecipanti, il brand di Stoccarda è il più rappresentato tra le quattro classi che militano nella 24h Spa 2023. Il costruttore teutonico tenterà di confermarsi al vertice dopo aver primeggiato nell’ultima edizione con Daniel Juncadella, Raffaele Marciello e Jules Gounon (Akkodis ASP).

Da segnalare anche la significativa presenza di Porsche Motorsport che aggiungerà una formazione PRO oltre alle line-up che militeranno in tutta l’Endurance Cup grazie Rutronik ed a Dinamic GT. EMA Manthey si aggiunge al gruppo in PRO, il team ha partecipato ai test del Paul Ricard per uno specifico lavoro sul BoP.

Test a Monza in vista del 2023

Nel frattempo sono state disputate in vista del 2023 delle sessioni in quel di Monza. WRT e Valentino Rossi hanno solcato l’impianto brianzolo che dopo una stagione d’assenza torna ad essere protagonista con una manifestazione sulla distanza delle 3h.

In pista anche Tresor Attempto (Audi), Comtoyou (Audi), Akkodis ASP (Mercedes), Rutronik (Porsche), squadre che hanno seguito quanto fatto da Sainteloc (Audi), CLRT (Porsche) e Car Collection (Porsche). Azione anche a Misano Adriatico con in scena anche Dinamic GT (Porsche) e l’Honda NSX GT3 di Nova Race.

Luca Pellegrini