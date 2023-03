Si sono conclusi al Paul Ricard i test del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC Europe), due intensi giorni che hanno ufficialmente segnato il via della stagione europea del campionato organizzato da SRO.

In attesa del via delle operazioni, la prima sfida sarà ad aprile in quel di Monza sulla canonica distanza delle tre ore, Mercedes (Akkodis ASP) ha siglato con 1.52.701 il miglior crono al termine delle quattro sessioni in pista, turni che hanno visto presenti ben 48 auto.

Day-1 test GTWC Europe: Audi subito competitiva, Mercedes risponde presente

Audi ha controllato la scena nel primo giorno di scuola con Comtoyou Racing e Tresor Attempto Racing. Due nuove realtà si apprestano per battagliare nell’Endurance e nella Sprint Cup, team che oltre a Sainteloc difenderanno Audi nelle dieci competizioni in programma da aprile ad ottobre.

La compagine belga, nota per l’impegno nel TCR e la squadra teutonica, recentemente accorpata a Tresor, si sono distinte davanti a BMW ed a Mercedes. Il costruttore bavarese ha presenziato con una M4 GT3 per ROWE Racing (ne vedremo due in PRO nell’Endurance Cup) e WRT, in scena solamente con la BMW che successivamente verrà affidata a Valentino Rossi/Augusto Farfus/Maxime Martin.

Day-2 test GTWC Europe: Mercedes risponde presente con Akkodis e AMG Team Almanar

WRT ha modificato la propria line-up, Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde sono subentrati a bordo della BMW M4 #46, mentre Mercedes ha preso il comando delle operazioni con l’AMG GT3 #88 di Akkodis ASP.

Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon hanno firmato il giro veloce in mattinata, mentre Fabian Schiller/Luca Stolz/Maro Engel (AMG Team Almanar #777) hanno avuto la meglio nella seconda ed ultima sessione cronometrata.

Appuntamento ora a Monza (22-23 aprile) per l’avvio dell’Endurance Cup. Oltre 50 auto sono attese nel tempio della velocità per il ritorno del GTWC Europe in Lombardia dopo una stagione in quel di Imola. Dovremo attendere qualche settimana, invece, per l’esordio della Sprint Cup, l’opening round si terrà in quel di Brands Hatch con una 40ina di vetture coinvolte.

Dal Paul Ricard – Luca Pellegrini