Manca sempre meno all’ultimo round del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup, in scena questo fine settimana in quel di Valencia. La Spagna torna protagonista e come accaduto nella passata stagione deciderà le sorti di questo specifico format che riprende dopo una lunga pausa.

Il round italiano di Misano Adriatico, gara disputata ad inizio luglio, ha infatti cambiato le sorti della graduatoria con un deciso allungo da parte della coppia formata da Dries Vanthoor/Charles Weerts. I belgi di WRT tenteranno di confermarsi campioni, pronti per gestire il vantaggio accumulato in Romagna su Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes).

I primi hanno al momento 109,5 punti contro i 98 del binomio di Mercedes, casa che lo scorso anno fu protagonista in positivo nel tracciato che tradizionalmente conclude il Motomondiale. Le qualifiche rappresenteranno sicuramente un aspetto importante nel circuito dedicato a ‘Riccardo Tormo’, round che precederà di qualche settimana l’epilogo di Barcellona del GTWC Europe Endurance Cup.

Sono tanti coloro che possono intromettersi tra i duellanti per il successo a partire da Jim Pla (Akkodis ASP #88), accompagnato per l’occasione da Tristan Vautier visto l’infortunio che fermerà per un breve periodo Jules Gounon.

Christopher Haase/ Simon Gachet (Tresor by Car Collection #11), Luca Ghiotto/Mattia Drudi (Tresor by Car Collection #12) e Aurelien Panis/Patric Niederhauser (Sainteloc Racing #25) sono altri equipaggi da tenere in considerazione in quella che sarà l’ultima corsa Sprint del 2022 anche per Valentino Rossi che torna a Valencia a poco meno di un anno dal ritiro dalla MotoGP.

Silver Cup Valencia: passerella AF Corse #53 in Silver Cup, McLaren ad un passo dal titolo PRO-Am.

Ulysse de Pauw /Pierre Alexandre Jean sono pronti per festeggiare con Ferrari ed AF Corse #53 il titolo Silver Cup, matematicamente ottenuto dopo la tappa di Misano Adriatico. I padroni di questa speciale categoria sono attesi a ben figurare anche in quel di Valencia, tappa in cui si decideranno le sorti della PRO-Am

Miguel Ramos/Dean Macdonald (Garage 59 #188/McLaren) dettano al momento il passo con 98,5 punti contro i 78 di Louis Machiels /Andrea Bertoli (AF Corse #52). La missione è obiettivamente complessa per gli alfieri della casa di Maranello, pronti fino all’ultimo a dare spettacolo nell’impegnativa pista iberica.

Appuntamento sabato con Q1 e race-1, un programma che verrà mantenuto anche domenica.

Luca Pellegrini

Foto. Bonora Agency