Dries Vanthoor/Charles Weerts hanno vinto anche la race-2 di Misano del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Giornata perfetta e nuovo allungo nella graduatoria generale per la coppia belga di WRT (Audi #32), primi davanti a Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes) ed a Christopher Haase/ Simon Gachet (Tresor by Car Collection #11/Audi).

Misano race-2, Audi senza rivali

Dries Vanthoor (WRT #32/Audi) ha dominato come da pronostico la prima parte della corsa precedendo Christopher Haase (Tresor by Car Collection #11/Audi) e Christopher Mies sulla seconda Audi di WRT.

La sosta ai box ed una chiusura di stint incredibile per Raffaele Marciello ha permesso alla Mercedes #89 di Akkodis ASP di passare in seconda posizione dopo la seconda posizione. Timur Boguslavskiy ha provato a mantenere la seconda posizione fino al traguardo, una situazione importantissima per il campionato visto che alla fine della Sprint Cup mancano attualmente solo due competizioni.

Tresor by Car Collection ha perso tempo nella corsia dei box, una situazione che ha permesso a Jean-Baptiste Simmenauer #33 di ritrovarsi terzo davanti al connazionale Simon Gachet. La situazione non è più cambiata fino agli ultimi minuti con l’incidente in curva 13 di Lorenzo Patrese (Tresor by Car Collection #12).

La Safety Car ha rallentato la corsa che è ripresa nell’ultimo giro con una bella battaglia per il podio. Segnaliamo infatti il bel sorpasso da parte di Gachet ai danni di Jean-Baptiste Simmenauer, pilota che al ‘Tramonto’ ha ceduto il passo al connazionale.

, Charles Weerts # 32 ha messo in bacheca un nuovo trionfo dopo una gestione di gara perfetta. Da segnalare il quinto posto di Valentino Rossi/Frédéric Vervisch, perfetti durante la race-2 dopo il ritiro nella prima gara in seguito ad un problema dopo metà gara.

Nelle altri classi: WRT #30 si conferma al top, McLaren festeggia in PRO-Am

Audi ha completato un week-end perfetto con WRT anche in Silver Cup con la temibile coppia formata da Benjamin Goethe/Thomas Neubauer. I due non hanno avuto rivali anche nella race-2, primeggiando alla grande su Ulysse de Pauw /Pierre Alexandre Jean (AF Corse #53/Ferrari) e Alex Aka /Nicolas Schöll (Attempto Racing #99/Audi).

In PRO-Am, invece, svetta la McLaren con Garage 59. Bella vittoria per Miguel Ramos/Dean Macdonald (Garage #188), vincitori Louis Machiels /Andrea Bertolini (AF Corse #52/Ferrari) e Patryk Krupinski /Norbert Siedler (JP Motorsport #111/McLaren). La Rossa #21 di AF Corse non ha preso parte alla corsa per l’incidente avuto nella race-1.

Prossima gara a Valencia a fine estate.

Luca Pellegrini

Foto. Bonora Agency