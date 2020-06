Luigi Di Lorenzo festeggia il primo sigillo stagionale nell’ultimo round della SRO E-Sport GT Series, in pista sul tracciato virtuale di Kyalami. Il campionato virtuale del GT World Challenge Europe Powered by AWS volge al termine e regala il trofeo PRO a Louis Deletraz.

La corsa dei PRO

L’elvetico di casa GPX Racing, terzo sotto la bandiera a scacchi, ha gestito alla grande il vantaggio accumulato durante l’intera stagione ed ha alzato la coppa PRO. Deletraz, scattato in prima fila, è stato infilato da Di Lorenzo (Aston Martin) e dalla Bentley del Sudafricano Jordan Pepper, scattato dalla terza posizione. Di Lorenzo ha conquistato la prima piazza al termine del primo giro quando, alla penultima curva, ha preso la vetta su Deletraz. Pepper, scavalcata la Porsche di Louise, ha cercato in tutti i modi di recuperare sull’Aston Martin del leader. L’alfiere Bentley ha gettato alle ortiche l’occasione di vincere per un errore alla terzultima curva. Un errore di valutazione nel sorpasso a Di Lorenzo lo ha spinto in testacoda. Il ritmo sul giro del sudafricano era però nettamente superiore al rivale, il quale nei restanti 20 minuti ha ricucito tutti i sette secondi di gap. Jordan Pepper, primo nell’opening round di Silverstone, ha completato la corsa a 640 milesimi dall’Aston Martin. Alle spalle del già citato Deletraz, terzo, si sono classificate le McLaren di Ben Barnicoat e di Michael O’Brien.

Deletraz entra nella storia come il primo campione della SRO E-Sport GT Series, campionato che in 5 prove ha visto 5 vincitori diversi.

SRO E-Sport GT Kyalami, Sicilia si prende la Silver Cup!

Sotto il diluvio virtuale di Kyalami si è chiusa la SRO E-Sport GT Series per la classe Silver, il campionato riservato ai maestri del simulatore. Jesus Sicilia ha dominato l’ultima corsa ed ha potuto festeggiare il titolo.

L’ultimo evento per i professionisti del simulatore è iniziato con un l’ottimo spunto dello spagnolo Sicilia. L’alfiere di R-Motorsport ha approfittato della confusione alla prima curva per salire al comando ed imporre da subito il proprio ritmo. Alle sue spalle la Lamborghini Huracan GT3 di Kamil Franczak saliva in seconda posizione, mentre David Tonizza ed Enzo Bonito, i due piloti Ferrari, davano spettacolo nella pancia del gruppo. L’Huracan GT3 del FFF Racing Team, guidata da Franczak, ha iniziato la propria rimonta sull’Aston Martin di Sicilia. La sfida per la vittoria a Kyalami e per il titolo tra i due è entrata nel vivo negli ultimi 10 minuti. Sicilia, primo anche nella tappa del Nürburgring, ha ripetuto il successo a Kyalami, un risultato che lo ha incoronato campione.

Franczak si deve accontentare del secondo posto davanti alla Porsche di Hoeke. Ferrari in difficoltà in un ultima prova che non ha sorriso ai nostri connazionali, assoluti protagonisti della prima edizione della SRO E-Sport GT Series.

Lo spettacolo non è mancato in questa serie virtuale che ci ha tenuto compagnia nell’attesa dell’inizio del vero GT World Challenge Europe. La data da segnare sul calendario è il 26 luglio, primo atto della stagione 2020, questa volta reale.

Leggi anche: GT WORLD CHALLENGE | SRO E-SPORT GT SERIES KYALAMI: TUTTO PRONTO PER LA FINALE

Luca Pellegrini