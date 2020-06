La location scelta dai tifosi per l’ultimo round della SRO E-Sport GT Series è Kyalami. Nell’impianto sudafricano, sede della 9h che chiude l’Intercontiental GT Challenge Powered by Pirelli, va in scena il championship decider per quanto riguarda la serie virtuale del GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Silverstone, Spa-Francorchamps, Nürburgring e Barcellona sono state le piste che hanno accolto la serie virtuale di SRO prima dell’ultimo round. In entrambe le classi, la PRO per i piloti professionisti e la Silver per i maestri del simulatore, si contenderanno il titolo nell’ultima gara, dopo una equilibratissima stagione.

SRO E-Sport GT Series Kyalami, Deletraz ad un passo dal trionfo

Louis Deletraz, pilota Porsche del GPX Racing, arriva in Sudafrica da leader del campionato dopo il successo a Barcellona. La Porschce 911 GT3-R della compagine di Dubai dovrà amministrare 10 punti dall’Audi di Lorenzo Marcucci. Per Deletraz non sarà facile visto che, in seguito al podio del Nürburgring e alla vittoria di Barcellona, il Balance of Performance potrebbe limitare le auto di Stoccarda. Marcucci, alfiere del LP Racing e vincitore della seconda tappa di Spa, ha raccolto un prezioso secondo posto in Spagna che lo ha rilanciato verso il successo. Il terzo contendente per il successo finale è l’inglese Ben Barnicoat.

Il britannico, secondo classificato alla 12h di Bathurst 2020, insegue con 43 punti contro i 59 del leader. Il pilota ufficiale di McLaren, primo in occasione della tappa del Nürburgring, ha perso parecchie lunghezze nell’ultimo atto dove non è entrato in zona punti. Resta matematicamente in lizza per il titolo virtuale del GT World Challenge Europe anche Ivan Pareras. Per quest’ultimo, alfiere Audi di Phoenix, servirebbe un miracolo visti i 23 punti di ritardo da Deletraz ed i 25 a disposizione.

Lotta a sette in Silver Cup

Sono sette i piloti pronti a contendersi la corona della SRO E-Sport GT Series nel championship decider di Kyalami per quanto riguarda la Silver Cup. Dopo quattro interessanti competizioni è l‘italiano Patrick Selva che guida la graduatoria con due punti sul tedesco Arthur Kammerer. Quest’ultimo, alfiere del G2 Esports, cerca con la propria McLaren il successo dopo aver siglato l’ultima competizione svolta a Barcellona, tappa dove ha preceduto sotto la bandiera a scacchi Selva, membro del Racing oN3 e primo nell’opening round di Silverstone.

Al terzo posto virtuale c’è la Ferrari del nostro David Tonizza. Il pilota dell’Accademy della Rossa non ha ancora brillato in questo 2020 dove, solo grazie ad una strepitosa costanza, si trova in lotta per il titolo con 13 lunghezze da recuperare. L’alfiere della Ferrari potrebbe pagare a caro prezzo l’incidente che ha subito nell’ultima curva di Barcellona, un danno che gli ha fatto perdere 3 preziosi punti in ottica finale.

Andrea Capoccia, pilota Audi che ha dominato a Spa, e Jesús Sicilia, a segno con Aston Martin nella tappa del Nürburgring, daranno il tutto per tutto a Kyalami, rispettivamente con 31 e 27 punti contro i 45 di Selva. Gli ultimi due in battaglia, ma obiettivamente con poche opportunità di trionfare, sono Nils Naujoks (23 punti) e Kamil Franczak (22 punti).

Le gare saranno visibili domenica 21 giugno a partire dalle 13.45 sul canale YouTube della categoria.

Luca Pellegrini