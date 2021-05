Tutto è pronto per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup, pronto a scattare da Magny-Cours. Lo spettacolo è assicurato nel circuito francese, pista che accoglie il secondo appuntamento della stagione del GT World Challenge Europe dopo l’opening round dello scorso aprile con la classica 3h di Monza.

A differenza dell’endurance sono ‘solo’ 27 le vetture che correranno nell’impianto transalpino, suddivise come sempre in tre categorie. Mercedes, Audi, Porsche, Lamborghini e McLaren sono i marchi che spiccano nella categoria PRO, realtà che, a differenza delle competizioni di durata, vede l’assenza di Ferrari e BMW.

The Sprint Cup is back with a bang this weekend. Here are our qualifying and race times (CEST) ⏰ 🔵 SATURDAY

QUAL 1️⃣: 17.05

RACE 1️⃣: 22.25 🔴 SUNDAY

QUAL 2️⃣: 10.00

RACE 2️⃣: 14.40#GTWorldChEu pic.twitter.com/5xhQEMeuDT — GT World Challenge Europe (@GTWorldChEu) May 3, 2021

Sprint Cup: Audi auto da battere, Mercedes e Lamborghini all’attacco

Audi è la vettura da battere alla vigilia della serie Sprint. Dries Vanthoor/Charles Weerts #32, campioni lo scorso anno, si ripresentano al via del campionato con il team WRT, formazione che sarà ai nastri di partenza tra i PRO anche con Benjamin Goethe/Kelvin van der Linde #30. Le R8 saranno rappresentate anche dai francesi di Sainteloc e dai tedeschi di Attempto. Christopher Haase / Léo Roussel #25 e Frédéric Vervisch/Aurélien Panis #26 difenderanno i colori dei transalpini nel tracciato di casa, mentre una coppia italiana spicca sul R8 #66 di Attempto. Ricordiamo infatti la presenza di Mattia Drudi/Tommaso Mosca, due piloti che possono ben figurare per tutto il campionato.

Mercedes deve rifarsi dopo aver perso il campionato 2020. La casa di Stoccarda ha sofferto la scorsa stagione l’assenza di HRT nella competizione di Zandvoort (Olanda), prova in cui la squadra tedesca era impegnata nella 24h del Nuerburgring. Il team di Huber Haupt non ci sarà nel 2021 nelle prove Sprint, una scelta dovuta anche agli impegni nel DTM.

La casa di Stoccarda sarà rappresentata nella classe regina con due AMG GT3 affidate ad AKKA ASP e da Toksport WRT. affaele Marciello/Timur Boguslavskiy si alterneranno al volante della #88, mentre Jules Gounon et Petru Razvan Umbrarescu sulla gemella #89. La seconda formazione punterà invece su

Maro Engel/Luca Stolz #4, iscritti nelle competizione di durata con HRT ed impegnati con questa medesima équipe anche nell’ADAC GT Masters.

Gli elvetici di Emil Frey Racing difendono i colori Lamborghini nel GT World Challenge Europe 2021. Riccardo Feller/Alex Fontana #14, Konsta Lapalainen/Jack Aitken #140 e Albert Costa/ Norbert Siedler #163 sono i piloti scelti per la stagione 2021, anno che non vedrà al via FFF Racing. Quest’ultima formazione, lo ricordiamo, è presente solo nell’Endurance Cup.

Porsche e McLaren presenti in Francia

Porsche e McLaren confermano il proprio impegno nel GT World Challenge Europe Sprint Cup. La casa tedesca farà affidamento su una sola 911 GT3-R, auto che verrà affidata ad Adrien de Leener/Christian Engelhart.

Dinamic Motorsport, formazione che ha vinto a Monza con Christian Engelhart/Matteo Cairoli/Klaus Bachler, gestirà la coppia #54 in tutte le cinque competizioni in programma. Attenzione nella classe PRO alla McLaren #69 di JOTA, vettura che sarà portata in pista dai due esperti Oliver Wilkinson/Ben Barnicoat.

Sprint Cup: Mercedes cerca conferme in Silver Cup

Come sempre c’è interesse anche nella Sprint e nella PRO-Am Cup. Nella prima occhi puntati su Ezequiel Perez Companc/ Rik Breukers, campioni del GT World Challenge Europe 2020 con la Mercedes #90 del Madpanda Motorsport. In casa Mercedes conferma l’impegno AKKA con Jim Pla/Konstantin Tereschenko #87 e Toksport WRT con Oscar Tunjo/Juuso Puhakka #7.

Benjamin Hites/Patrick Kujala difendono i colori della Ferrari in Silver Cup con Rinaldi, mentre Ulysse De Pauw/ Pierre-Alexandre Jean si alterneranno al volante della Bentley Continental GT3 del CMR #108. Formazione inedita per l’Aston Martin #159 di Garage 59 di Nicolai Kjaergaard/Tuomas Tujula. Attenzione anche ad Audi, iscritta con due R8 gestite da WRT #31 ed Attempto #99.

Ferrari pronta a dar battaglia in PRO-Am

Sky Tempesta Racing #93 è la formazione da battere in PRO-Am. La Ferrari che ha vinto il titolo 2020 cambia equipaggio ed accoglie il nostro Giorgio Roda, pronto a dare spettacolo accanto al confermato Chris Froggatt.

La Rossa dovrà vedersela con delle formazioni molto interessanti a partire dalla 488 GT3 #53 di Louis Machiels/Andrea Bertolini di AF Corse. Lo scozzese Jonny Adam guida l’armata del Garage 59, squadra che con Aston ha vinto la 3h di Monza ed il titolo Endurance 2020. Alexander West accompagnerà l’ex vincitore della 24h di Le Mans che non ha mai preso parte a tempo pieno alla serie Sprint.

Il monegasco Stéphane Richelmi affianca Benjamin Lessennes sulla Bentley del CMR #107, mentre l’esperto portoghese Miguel Ramos si rimette in gioco accanto ad Henrique Chaves sulla Lamborghini #77 del Barwell Motorsport. Occhi puntati anche suValentin Pierburg/Dominik Baumann sulla Mercedes del SPS automotive-performance #20.

Le gare saranno trasmesse come sempre sul canale Youtube della categoria. La prima si terrà sabato in notturna, la seconda si correrà di giorno domenica pomeriggio.

Luca Pellegrini