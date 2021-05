Con ancora negli occhi lo spettacolo della 3h di Monza tutto è pronto al Paul Ricard per il secondo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Dopo il tradizionale appuntamento italiano i protagonisti della serie si spostano al Paul Ricard per la classica 1000km che precede di qualche mese la 24h di Spa-Francorchamps (Belgio).

In Francia regna l’incertezza e tutto può succedere dopo la strepitosa affermazione della Porsche di Dinamic Motorsport nel tempio della velocità con Christian Engelhart/Matteo Cairoli/Klaus Bachler #54.

Porsche pronta a difendersi, Mercedes e Lamborghini a caccia di rivincita

Sulla carta, come accaduto a Monza, il Paul Ricard non dovrebbe essere favorevole alle Porsche. La conformazione utilizzata dal GT World Challenge con tutta la Ligne droite du Mistral da affrontare mette in difficoltà le vetture di Stoccarda che non ha mai vinto la 6h francese.

Lo scorso anno le 911 GT3 riuscirono a difendersi ed a sfruttare il primo ed il terzo settore del circuito, favorevoli alle Porsche. Christian Engelhart/Matteo Cairoli/Klaus Bachler sono pronti a difendere la leadeship in campionato, mentre Earl Bamber/Mathieu Jaminet/Matt Campbell (GPX Racing #22) sono pronti a rifarsi dopo una difficile 3h di Monza condizionata da due forature.

Anche Mercedes può dire la sua a Le Castellet. Raffaele Marciello/Jules Gounon/Daniel Juncadella (AKKA #88), al secondo posto a Monza, inseguono il primo acuto nell’impianto transalpino, ma non saranno gli unici a rappresentare la casa di Stoccarda. Attenzione infatti anche a Maro Engel/Vincent Abril/Luca Stolz (HRT #4), rallentati in Lombardia da una foratura.

Anche Lamborghini deve rifarsi dopo aver perso l’opportunità di contendersi il successo a Monza per un problema tecnico dopo pochi minuti. Mirko Bortolotti/Marco Mapelli/Andrea Caldarelli (FFF Racing) si preparano ai nastri di partenza con l’Huracan #63, mentre sono confermate le due auto di Emil Frey con Arthur Rougier/Konsta Lapalainen/Jack Aitken #140 e Giacomo Altoè/Albert Costa/ Norbert Siedler #163.

Paul Ricard 1000km: Ferrari ed Audi alla caccia del bis

Vista l’assenza nella classe PRO di Bentley, Nissan e Lexus, sono quattro i marchi che hanno già conquistato per almeno una volta la 1000km del Paul Ricard. La casa di Maranello, a segno nel 2020 nell’evento che in via eccezionale ha chiuso la stagione, torna in Francia dopo aver inserito entrambe le auto nella Top5 della 3h di Monza. Alessandro Pier Guidi/Nicklas Nielsen/Côme Ledogar #51 e Callum Ilott/Antonio Fuoco/Davide Rigon #71 sono i due terzetti confermati di Iron Lynk, squadra che quest’anno rimpiazza di fatto AF Corse in PRO.

Si è chiusa malamente la campagna italiana per Audi. Sainteloc, Attempto e WRT sono chiamati a rifarsi in un circuito che nel 2012 premiò il belgi di WRT. La prima competizione del GT World Challenge al Paul Ricard vide trionfare il marchio di Ingolstad che a Monza è stato tradito da parecchie forature. Dries Vanthoor/Charles Weerst/Kelvin van der Linde #32 (WRT) guidano l’armata di Audi che gioca in casa con i transalpini di Sainteloc.

Markus Winkelhock/Frédéric Vervisch/Finlay Hutchison #26 e Adrien Tambay/ Alexandre Cougnaud/Christopher Haase #25 difenderanno i colori del team di Saint-Étienne, mentre Attempto conferma Mattia Drudi/Kim Luis Schramm/ Christopher Mies #66.

Paul Ricard 1000km: attenzione anche a BMW e McLaren

BMW, invisibile per le posizioni di vertice a Monza, è chiamata ad una risposta nell’impianto dal qualche anno è tornato ad ospitare il Mondiale di F1. Walkenhorst Motorsport conferma Timo Glock/Martin Tomczyk/Thomas Neubauer #35 e Sheldon van der Linde/ Marco Wittmann/David Pittard #34, equipaggi di primo profilo che cercheranno di bissare l’acuto della Z4 di Marc VDS nel lontano 2013.

Ultima, ma non meno importante, è McLaren. Nel 2016, anno della vittoria del titolo endurance con Bell/Ledogar/van Gisbergen, Garage 59 portò al successo la casa di Woking. Rob Bell/Ben Barnicoat/Oliver Wilkinson #38 inseguono il successo con JOTA, squadra che nelle scorse settimane ha rivelato l’intenzione di ampliare il proprio progetto in classe PRO-Am.

Paul Ricard 1000km, Silver Cup: Mercedes a caccia di rivincita

Lamborghini ed Audi hanno abbattuto lo squadrone Mercedes a Monza, pista da cui ci si attendeva qualcosa di più da parte della AMG. L’interessantissima Silver Cup riprende dall’affermazione di Emil Frey in Lombardia, formazione che ha completato una perfetta strategia.

Rolf Ineichen/Alex Fontana/Ricardo Feller #14 restano dunque i favoriti per la 1000km che ci apprestiamo a vivere, l’ultimo test in vista della mitica 24h di Spa-Francorchamps. Per quanto riguarda le Lamborghini attenzione anche

Ryuichiro Tomita/Valdemar Eriksen/Frank Bird sono attesi con l’Audi #31 di WRT, équipe che si è difesa nel tempio della velocità. Per quanto riguarda le Lamborghini occhi puntati anche sulla #19 del GRT Grasser Racing con il nostro Kikko Galbiati che si alternerà al volante con Tim Zimmermann/Clemens Schmid.

Discorso diverso per le Mercedes. Ezequiel Perez Companc/Rik Breukers/Ricardo Sanchez (Madpanda Motorsport #90), Hubert Haupt/Patrick Assenheimer/Gabriele Piana (HRT #5) ed i padroni di casa di AKKA ASP con Thomas Drouet/Konstantin Tereschenko/Simon Gachet #87 guidano l’armata della casa di Stoccarda in una manifestazione che spesso ci ha riservato molte sorprese.

PRO-Am: Aston pronta a ripetersi, Ferrari pronta alla rivincita

Lo scozzese Jonny Adam guida l’armata Aston Martin alla 1000km del Paul Ricard, competizione in cui la Vantage GT3 #188 di Garage 59 arriva con i favori del pronostico. Alex West/Chris Goodwin/Jonny Adam, a segno a Monza con margine sui rivali, cercano subito conferme per difendere al meglio il titolo Endurance Cup 2020.

Miguel Ramos/Henrique Chaves/Adrian Amstutz (Barwell Motorsport #77) ed Hiroshi Hamaguchi/Phil Keen (Orange 1 FFF Racing Team #19), rispettivamente terzi e secondi a Monza, inseguono gli inglesi con Lamborghini, mentre Ferrari è a caccia di rivincita soprattutto con la #91 di Sky Tempesta Racing. Chris Froggatt/ Eddie Cheever III/Jonathan Hui, vice-campioni dell’Endurance Cup, hanno faticato nel tempio della velocità per tutto il fine settimana.

Causa foratura difficoltà a Monza per la BMW #10 di Karim Ojje/Jens Liebhauser/Jens Klingmann (Boutsen Ginion Racing), auto che potrebbe dire la sua sabato sera. Il discorso resta il medesimo delle stesse categorie per quanto riguarda le AMG, auto che può contendersi il successo specialmente con Nico Bastian/Olivier Grotz/Florian Scholze (GetSpeed #2) e Valentin Pierburg/Dominik Baumann/Florian Scholze (SPS automotive-performance #20).

Appuntamento sabato alle 18.00 per la diretta della corsa che come sempre potrete vivere sul canale YouTube del campionato.

Luca Pellegrini