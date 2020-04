Sono tre le Ferrari ufficiali che prenderanno parte alla SRO E-Sport GT Series, il campionato virtuale del GT World Challenge Europe Powered by AWS. Tra le quarantanove auto iscritte alla competizione della PRO Series, la categoria riservata ai piloti veri, spiccano tre 488 GT3 di Ferrari Competizioni GT.

Miguel Molina, Daniel Serra e Nicklas Nielsen sono i tre alfieri Ferrari di questo campionato virtuale che utilizza come piattaforma il gioco Assetto Corsa Competizione.

Miguel Molina, secondo nell’ultima edizione dell’Endurance Cup dell’allora Blancpain GT Series, non è nuovo alle gare al simulatore. Lo spagnolo, impegnato anche nel Mondiale Endurace con la Ferrari #71, ha infatti partecipato alla SRO Charity Race, evento di beneficenza organizzato da SRO lo scorso marzo per raccogliere fondi nella lotta al Covid – 19.

Il discorso è totalmente differente per Daniel Serra. Il pilota brasiliano, due volte vincitore nella 24h di Le Mans e primo classificato nella classe GTLM nella Petit Le Mans 2019, debutta per la prima volta in un E-Sport ufficiale: “Sono molto entusiasta di poter partecipare in un campionato E-Sport. Il pilota Ferrari ha chiuso il suo intervento mostrando soddisfazione per i propri progressi. Ogni volta che vado al simulatore, prosegue Molina, è bello vedere che sto migliorando”.

Ultimo, ma non meno importante, è il danese Nicklas Nielsen. il campione in carica della European Le Mans Series con la Ferrari del team Luzich, sarà il terzo uomo Ferrari per l’E-Sport. Nielsen è iscritto all’intero campionato, ma non sarà in pista nell’opening round.

Ricordiamo che Ferrari è presente alla SRO E-Sport Series anche nella Silver Series, classe riservata ai professionisti del simulatore. Gli italiani Enzo Bonito e David Tonizza difenderanno i colori Ferrari per tutte e cinque le tappe dell’E-Sport.

Ricordiamo che l’evento sarà visibile sul canale YouTube GT World a partire dalle 13:45 di domenica 26 aprile 2020.

Luca Pellegrini