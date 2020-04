Sono qurantanove i piloti che hanno dato la propria adesione alla SRO E – Sport GT Series, il campionato virtuale del GT Wolrd Challenge Europe Powered by AWS.

I protagonisti del GT World Challenge 2020 si sfideranno in cinque competizioni, la prima prevista domenica 26 aprile a Silverstone. 11 marchi hanno mostrato il proprio interesse per la gara virtuale che utilizzerà la piattaforma di Assetto Corsa Competizione.

Aston Martin, Porsche, Audi, Mercedes, Bentley, Ferrari, Lamborghini, BMW, McLaren, Nissan e Lexus si daranno battaglia nelle cinque prove previste.

I migliori 20 della coppa PRO, riservata ai piloti reali, e i migliori 20 della categoria Silver, la classe riservata ai professionisti del simulatore, si sfideranno nella grande finale che si terrà dopo l’ultimo round dei rispettivi campionati. All’interno della prova ci sarà la top 10 della serie Am, categoria riservata a tutti coloro che hanno intenzione di contendersi l’ambito trofeo finale.

SRO E – Sport, tanti nomi di spicco al via

Alla prima prova di Silverstone saranno 49 i protagonisti della classe PRO. Dopo il dominio imposto da Ferrari e Mercedes in occasione della SRO Charity Race, gara di beneficenza disputata il 29 marzo per raccogliere fondi nella lotta al Covid – 19, c’è grande incertezza per la seconda prova.

Ferrari schiera al via del campionato 12 auto, sette in PRO e cinque in Silver. Nella classe regina troviamo al momento il tedesco David Perel e l’inglese Chris Froggatt. Mancano all’appello i tre alfieri della Ferrari Competizioni GT, squadra di riferimento nel mondo GT per il marchio di Maranello. La Rossa sarà impegnata anche nella Silver Series con Enzo Bonito, membro del FDA Esports e David Tonizza, campione del mondo in carica della F1 virtuale.

I tedeschi sono pronti a vincere

Tutti i marchi tedeschi iscritti al GT World Challenge Europe 2020 sono presenti della SRO E – Sport Series.

Sono infatti nove le Mercedes al via, cinque in PRO e quattro in Silver. L’auto di punta è senza dubbio la vettura #88 di Raffaele Marciello. Il campione del Blancpain GT Series 2018, della Sprint Cup 2018 e della GT World Cup 2019 si presenta al via con l’AKKA ASP. La compagine francese schiera anche una seconda AMG GT3, riservata al brasiliano Felipe Fraga, dominatore della Silver Cup 2019 del Blancpain GT. Ezequiel Perez Companc sarà un altro dei volti del marchio tedesco nella PRO Series, mentre Amir Hosseini torna in pista nella coppa Silver dopo la buona performance di Monza

Tra i brand tedeschi non possiamo non citare Audi, BMW e Porsche. La casa dei Quattro Anelli sarà al via con nove auto totali. Lo spagnolo Ivan Pareras, con Phoenix Racing, e Arthur Rougier, con Sainteloc Racing, sono i due rappresentanti dei più importanti team del campionato reale. Manca nella lista dei protagonisti il team WRT, formazione che non ha aderito alla SRO E – Sport GT Series.

Diego Cassarà e Simone Di Luca sono altri due volti italiani tra i PRO, rispettivamente con Imperiale Racing e Pit Lane Competizioni. Giorgio Simonini e David Greco sono invece iscritti tra i Silver.

Jody Fannin e Tyler Cooke sono i due piloti scelti da BMW per la categoria Gold. Le due M6 GT3 sono rispettivamente iscritte al campionato con le squadre Walkenhorst Motorsport ed MDM Motorsports.

Tra le case tedesche citiamo infine le Porsche. la casa di Weissach porta in griglia 10 auto. Il nostro Matteo Cairoli ed il tedesco Christian Engelhart, insieme con Dinamic Motorsport nel GT World Challenge reale, risaltano tra i nomi Porsche, dove non possiamo non nominare Simone Iaquinta. Il campione della Porsche Carrera Cup Italia 2019 debutta, anche se solo virtualmente, nel GT internazionale con il Ghinzani Arco Motorsport. Sono invece quattro i piloti che si giocheranno la coppa Silver.

Tre case inglesi al via della SRO E – Sport

L’Inghilterra sarà ben rappresentata nella SRO E – Sport GT Series grazie a Bentley, Aston Martin e McLaren.

La prima che merita attenzione è la Bentley. Saranno 14 le Continental GT3 in gioco, sei delle quali nella classe PRO. I tre piloti ufficiali Bentley Alex Buncombe, Seb Morris e Jordan Pepper saranno al via con le tre vetture ufficiali gestite da M – Sport. Andy Soucek, impegnato nel GT World Challenge Europe con K-Pax Racing, sarà nuovamente in azione dopo la partecipazione alla Charity Race. Jarkko Torvinen, Mike Nobel ed Andre Franke sono invece tre rappresentanti ufficiali di Bentley Motorsport nella categoria Silver.

Ricky Collard, Luca Ghiotto e James Pull sono i piloti che difenderanno i colori di R – Motorsport. Il team svizzero, uno dei principali clienti di Aston Martin, schiererà cinque auto tra i PRO e quattro tra i Silver. Una di queste verrà riservata al 20enne inglese Will Tregurtha, pilota competivo al simulatore, ma anche nel mondo reale. Tregurtha ha infatti vinto nella categoria GT4 il British GT Championship nel 2017.

Jenson Button ed il proprio team non mancheranno all’appuntamento. Il Jenson Team Rocket RJN si prepara alla sfida con le McLaren 720S GT3. Oltre al campione del mondo di F1 del 2009, spiccano tra i PRO due volti noti del panorama GT come Ben Barnicoat e Martin Kodric. Tra le McLaren iscritte alla Silver Cup spicca il nome di Arthur Kammerer, vincitore a sorpresa della SRO Charity Race di Monza.

Lamborghini difenderà al titolo reale?

I campioni del 2019 di tutti i trofei messi in palio da SRO sono pronti per iniziare alla grande la stagione 2020. FFF Racing Team si prepara ai nastri di partenza con Andre Caldarelli, padrone e pilota della formazione che monopolizzò l’edizione scorsa del Blancpain GT.

Caldarelli dividerà il box virtuale con Vitantonio Liuzzi, mentre Albert Costa e Dennis Lind sono iscritti al campionato con due Huracan GT3 di Lamborghini Squadra Corse.

Due categorie, la PRO e la Silver, pronte a sfidarsi ed a farci divertire nell’attesa che il GT Wolrd Challenge Europe Powered by AWS possa riaccendere i motori in pista.

Appuntamento domenica 26 aprile, in diretta sul canale YouTube GT World.

Luca Pellegrini