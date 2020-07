Dopo l’ottimo esordio stagionale nel Campionato Italiano GT Endurance avvenuto lo scorso week-end al Mugello, una nuova ed entusiasmante sfida in pista attende Kikko Galbiati. Il veloce pilota bresciano sarà infatti protagonista nel fine settimana sul circuito di Imola per il primo round del GT World Challenge powered by AWS – Endurance Cup, al volante della Lamborghini Huracán GT3 Evo #23.

Per Galbiati e per il team Imperiale Racing si tratterà di una ‘prima’ assoluta nel prestigioso campionato continentale, che scatterà proprio dal circuito del Santerno per la prima delle tappe in programma nel calendario 2020. Un’occasione importante che vedrà sfidarsi lungo i 4909 metri dell’impianto intitolato a Enzo e Dino Ferrari i migliori specialisti al mondo, per un appuntamento che sicuramente non mancherà di regalare grande spettacolo.

UN TRIS INEDITO PER IMPERIALE

Anche in questa circostanza, Galbiati avrà al proprio fianco Giovanni Venturini (già presente con la Huracán al Mugello), mentre in questa occasione farà parte dell’equipaggio anche il 22enne pilota svizzero Lucas-Ayrton Mauron, a completare una line-up giovane e sicuramente competitiva.

Per Galbiati, quella di Imola sarà la seconda gara in una settimana, dopo il bel terzo posto conquistato nel round d’apertura del GT Italiano in Toscana: un inizio di stagione decisamente impegnativo, ma in occasione del quale Kikko si è fatto trovare in perfetta forma e determinato a volersi togliere delle grandi soddisfazioni con il team Imperiale Racing.

Kikko Galbiati: “Dopo il lungo periodo di inattività forzata, è bello tornare in pista con un calendario così ravvicinato! Per me e per il team si tratterà di una nuova sfida in un campionato molto prestigioso, e sicuramente ci teniamo molto a fare bella figura e ad acquisire preziosa esperienza. Imola è un circuito fantastico e sarà un piacere poter condividere l’abitacolo con Venturini, con il quale ci siamo trovati alla perfezione già al Mugello, così come con il nuovo compagno di squadra Mauron. Il team è molto carico per questo appuntamento: siamo consapevoli che il livello della concorrenza è molto alto, ma noi vogliamo giocarci le nostre carte ed essere protagonisti!”

Il programma del week-end imolese prevede, dopo lo svolgimento della prima sessione di libere di Venerdì 24 Luglio, una giornata di Sabato particolarmente impegnativa: alle 9:00 scatteranno le prove libere, quindi alle 13:10 la pre-qualifying ed infine alle 17:30 inizieranno le tre sessioni di qualifica. Domenica 26 Luglio il via della gara, prevista sulla distanza di tre ore, avverrà alle 13:30. Le qualifiche e la gara saranno visibili in diretta streaming sul sito ufficiale del campionato.