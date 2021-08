Maro Engel/Luca Stolz (TokSport/Mercedes #6) vincono a Brands Hatch race-2 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup all’ultimo giro grazie ai problemi dell’AMG #88 di AKKA ASP. Ad una settimana dal successo della 24h di Le Mans nuova festa per WRT che con Dries Vanthoor/Charles Weerts #32 sono matematicamente campioni con ancora due prove da disputare.

Brands Hatch race-2: Maro Engel/Luca Stolz festeggiano grazie ai problemi di AKKA

Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy, sanzionati nel post gara-1 per l’incidente con la McLaren #38 di JOTA Sport, hanno sfruttato la pole-position per allungare sin da subito sulla concorrenza. Gli alfieri di AKKA ASP hanno preso oltre quattro secondi di margine sulla Mercedes #6 di Maro Engel/Luca Stolz (TokSport).

Luca Stolz ha provato ad attaccare Boguslavskiy dopo la sosta ai box. Il russo, campione in carica del GT World Challenge 2020, ha dovuto difendersi dal tedesco che si è mostrato nettamente superiore dopo il cambio gomme.

Tutto si è deciso all’ultimo giro quando, nel secondo settore, la Mercedes #88 ha avuto una foratura che ha permesso alla #6 di conquistare la leadership e vincere davanti all’Audi #32 di WRT. AKKA si consola con il terzo posto overall con Jules Gounon/ Petru Razvan Umbrarescu #89.

Mercedes e Lamborghini a segno in Silver Cup e PRO-Am

Oscar Tunjo/Juuso Puhakka si impongono con Toksport WRT #7 in Silver Cup. La coppia Mercedes controlla la scena e taglia il traguardo davanti a Frank Bird/Ryuichiro Tomita (WRT/Audi #31) ed all’AMG #87 affidata a Jim Pla/Konstantin Tereschenko (AKKA).

Miguel Ramos/Henrique Chaves completano un fine settimana perfetto per Barwell Motorsport. Gli alfieri di Lamborghini vincono anche race-2 della PRO-Am davanti all’Aston Martin #188 di Alexander West/Jonny Adam (Garage 59) e la Mercedes di Valentin Pierburg/Dominik Baumann (SPS automotive-performance #20).

Non si ferma il GT World Challenge Europe. Appuntamento settimana prossima al Nuerburgring per la quarta prova dell’Endurance Cup, mentre i protagonisti della Sprint Cup riaccenderanno i motori a metà settembre da Valencia per l’epilogo del campionato.

Luca Pellegrini