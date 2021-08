Dopo oltre una stagione di assenza il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS torna in Inghilterra nella storica location di Brands Hatch. Lo storico impianto britannico sarà il teatro del quarto appuntamento della Sprint Cup dopo la tappa italiana di Misano Adriatico dello scorso luglio.

L’emergenza sanitaria ha tolto dai giochi il Regno Unito dal calendario del GT World Challenge 2020. La sfida tra i saliscendi di Kent rientra nel campionato dopo un primo slittamento da maggio ad oggi.

Audi cerca lo strappo decisivo a Brands Hatch

Dopo il dominio di Lamborghini in quel di Zandvoort è arrivata a Misano la risposta di Audi. Dries Vanthoor/Charles Weerts hanno letteralmente monopolizzato la scena nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli in un week-end che potrebbe rivelarsi oltremodo importante in ottica Sprint Cup. Sono attualmente 28.5 i punti di margine per i campioni in carica che arrivano nel West Kingsdown con l’opportunità di allungare sulla concorrenza.

L’equipaggio #32 di WRT è inseguito da Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy (AKKA ASP #88), alfieri di Mercedes che a Misano hanno limitato i danni. Attenzione anche alle Lamborghini con Emil Frey Racing che si appresta a dar battaglia con Albert Costa/Norbert Siedler #163

Occhi puntati anche sull’AMG GT3 #6 di Maro Engel/Luca Stolz. I tedeschi di TokSport hanno perso punti preziosi nella race-2 romagnola, competizione in cui la Mercedes ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un contatto con un’Audi alla curva del ‘Carro’.

Brands Hatch: Alex Fontana vede il titolo in Silver Cup

Alex Fontana può matematicamente chiudere i giochi per la Silver Cup in Inghilterra. L’elvetico di casa Lamborghini si colloca al comando della classifica con 81.5, un vantaggio abissale sui rivali.

Il portacolori di Emil Frey è al momento inseguito da Ulysse De Pauw/ Pierre-Alexandre Jean, fermi a 47 punti con la Bentley #108 del CMR. Segnaliamo il secondo posto in classifica per Riccardo Feller, compagno di macchina di Fontana che quindi non potrà puntare per vincere la sprint Cup.

Occhi puntati sulle Mercedes che si sono difese a Misano. Jim Pla/Konstantin Tereschenko (AKKA #87) e Oscar Tunjo/Juuso Puhakka (Toksport WRT #7) cercano conferme, mentre attendiamo un acuto da parte di Ezequiel Perez Companc/ Rik Breukers Madpanda Motorsport #90, equipaggio che sta deludendo le attese.

Lotta serrata in PRO-Am

Con ancora negli occhi la vittoria di Valentin Pierburg/Dominik Baumann #20 per un solo millesimo a Misano, tutto è pronto per un nuovo atto della PRO-Am Cup. SPS automotive-performance #20 (Mercedes) guida la graduatoria con tre punti sulla Lamborghini #77 di Miguel Ramos/Henrique Chaves (Barwell Motorsport),

Aston Martin cerca la rivincita in casa dopo la beffa di Misano. Garage 59, formazione che ha ottenuto la pole-position overall per race-2 in Italia, conferma l’esperto Jonny Adam con lo svedese Alexander West, in difficoltà nel Bel Paese a reggere il confronto con i diretti rivali.

Appuntamento dunque da non perdere questo fine settimana. Entrambe le gare verranno trasmesse come sempre sul canale Youtube del campionato.

Luca Pellegrini