Si è concluso nel segno dei protagonisti principali di questo campionato il round di Spa-Francorchamps dell’International Gt Open. La Ferrari #17 di AF Corse di Abril-Prette e la McLaren #59 di Chaves-Ramos si sono infatti divise le due vittorie in Belgio e si giocheranno il titolo nell’ultimo round di Barcellona.

Gara 1

Gara bella e combattuta quella che si è corsa sabato sul circuito delle Ardenne. Tutto si è deciso nel secondo stint di gara, dopo una prima fase tirata tra la Bentley poleman del team Lazarus e la seconda Ferrari di Af di classe Pro-Am condotta dal veterano Ortelli.

Completate le soste, la #17 è balzata al comando trovandosi con diversi secondi da gestire sui diretti inseguitori, operazione poi completata sotto la bandiera a scacchi. Primo dei rivali è stato proprio Mettler con la Continental #26. Il francese è stato protagonista di un bel duello con Chaves e la sua McLaren del team Teo Martin, risalito anch’egli dopo un primo stint opaco di Ramos.

In seguito ad una serie di sorpassi e controsorpassi, Mettler si è ripreso la posizione sul rettilineo del Kemmel senza più concedere possibilità di attacco alla vettura del rivale ed agguantando la piazza d’onore. Anche perché Chaves è stato autore di un errore negli ultimi giri, permettendo anche alla Aston Martin dell’outsider del team Oman Racing di Al Harthy-Canning di sorpassarlo e agguantare un soddisfacente podio assoluto.

Per loro è arrivata anche la vittoria in classe Pro-Am, davanti al deluso duo portoghese della 720S #59. Quinto posto per l’Aston Martin di Tf Sport, quella condotta da Eastwood-Yoluc, per i quali la rincorsa al titolo si fa sempre più difficile dopo l’epilogo della seconda corsa di Monza. A chiudere il podio di classe Pro-Am ci hanno pensato la rientrante Mercedes del team Sps di Foster-Pierbourg e la McLaren di Optimum di Osborne-Moss.

Gara 2

Domenica da record a Spa, con Abril che ha piazzato una splendida pole position mettendo a segno il record sul giro per una vettura Gt3 sul tracciato delle Ardenne. 2:13.724 il crono del monegasco, che ha iniziato alla grande anche la seconda corsa, conducendo tutto il primo stint al comando.

Purtroppo per lui, le due vittorie consecutive di Monza e nella gara del sabato di Spa hanno provocato un handicap tempo da scontare piuttosto elevato. Ciò ha tolto alla Ferrari #17 la possibilità di giocarsi la vittoria in Gara 2, obiettivo che è diventato possibile per i suoi rivali al titolo.

Stiamo parlando della McLaren #59 e la Aston #34, che hanno condotto la prima parte di gara subito dietro ad Abril. Dopo le soste, Ramos ha ereditato il volante da Chaves al comando, riuscendo a resistere ai timidi attacchi di Yoluc, subentrato a Eastwood sulla rossa Aston Martin.

Il portoghese non ha avuto molti problemi a resistere e tagliare il traguardo in prima posizione, mentre il pilota turco si è dovuto guardare dal furioso rientro di Crestani alle sue spalle. L’italiano di Lazarus ha recuperato alla grande fino a sorpassare la vettura #34, prima di essere beffato da una penalità di quindici secondi per un’irregolarità durante il rifornimento.

Quarti alla fine Abril-Prette, che più di così non potevano con un handicap penalizzante. Il duo monegasco ha preceduto i vincitori di classe Pro-Am, Osborne-Moss con la McLaren #72, davanti le due Mercedes di Foster-Pierbourg e Klien-Krupinski.

Con questo epilogo, il Gt Open giunge al suo ultimo round di Barcellona con Chaves-Ramos in testa con +8 su Abril-Prette, mentre per Eastwood-Yoluc si fa più complicato dato che pagano 20 lunghezze con due sole corse da disputare.

Alessio Sambruna