E’ stato un weekend senza pubblico sulle tribune, ma i protagonisti tricolori del GT Open hanno onorato al massimo il loro impegno sul tracciato di Monza. Il team Lazarus ha portato infatti al successo la Bentley con Crestani-Mettler in Gara-1, vittoria replicata alla domenica dalla Ferrari di Af Corse condotta da Abril-Prette.

Gara 1

E’ servito alla grande lo stop del Lazarus nel weekend del Red Bull Ring, deciso dal team dopo le ultime prestazioni non eccellenti. Tornata sul tracciato brianzolo con le due Bentley Continental, la squadra padovana è rientrata come meglio non poteva nella serie organizzata da GT Sport.

Pole ed una vittoria mai in discussione nella giornata di sabato sono stati infatti l’ampio bottino portato a casa da Crestani-Mettler. Una prestazione che ha sorpreso anche gli stessi piloti, transitati sotto la bandiera a scacchi con quasi 35 secondi sul diretto inseguitore. Stiamo parlando dell’Aston Martin di TF Sport, condotta da Yoluc-Eastwood ad una spettacolare rimonta fino alla piazza d’onore.

In particolare, lo stint del pilota irlandese è stato fondamentale, con la rossa Vantage #34 in grado di avere la meglio sulla McLaren #72 di Osborne-Moss proprio all’ultimo giro. Dal canto loro il duo del team Optimum ha condotto una gara superba conquistando, oltre al podio assoluto, anche la vittoria in classe Pro-Am.

La bagarre ha visto coinvolta anche l’altra 750S #59 di Chaves-Ramos, che però si sono dovuti accontentare della medaglia di legno. I due portoghesi hanno preceduto le vetture gemelle del team Teo Martin, con Hanh-Khodair davanti a Baruch-C.Hahn. Gara opaca invece per una dei contendenti al titolo, ovvero la Ferrari #17 di Prette-Abril, solo settimi al traguardo.

Gara 2

Parlando della gara non eccelsa del suo monegasco di casa Ferrari, la pronta occasione per rifarsi è arrivata puntuale nella corsa domenicale. Il tutto grazie ad una safety car entrata per via di un contatto in prima variante tra la McLaren #57 e l’Aston #34. La Ferrari #17, in quel momento in seconda posizione, ha ricucito tutto il gap dai momentanei leader, la McLaren #59 giocandosi tutto negli ultimi giri.

Decisivo è stato un sorpasso in prima variante a un paio di passaggi dal termine, che ha consegnato la terza vittoria stagionale a Abril-Prette. Delusi, invece, Chaves-Ramos che, senza la safety car, avrebbero probabilmente conquistato la vittoria senza troppi patemi. Il team Teo Martin si è consolato con la vittoria in classe Pro-Am, nonché il terzo posto assoluto, di Hahn-Khodair, davanti alla Mercedes del team Jp di Klien-Krupinski. I vincitori del sabato hanno chiuso in quinta posizione assoluta. Solo decima invece l’Aston di Eastwood-Yoluc, coinvolti incolpevolmente nel contatto sopra descritto.

In questo modo gli alfieri di TF Sport hanno perso punti preziosi dai diretti rivali nella lotta al titolo, dato che si trovano a -15 punti dai leader Chaves-Ramos. Prette-Abril sono invece secondi a quota 77, otto in meno del duo McLaren. Il prossimo appuntamento in calendario per il GT Open sarà a Spa-Franchorchamps nel weekend del 16-18 ottobre.

Leggi anche: GT OPEN | RED BULL RING: SUCCESSI PER KTM (SUB JUDICE) E ASTON MARTIN

Alessio Sambruna