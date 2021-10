Nick Moss e Joe Osborne su McLaren conquistano gara-2 sul circuito di Montmelò, valevole per l’ultimo round stagionale dell’International GT Open 2021. Proprio su questo circuito, i due piloti della Inception Racing avevano ottenuto la propria prima vittoria nel campionato GT Open lo scorso anno.

I due piloti hanno resistito agli attacchi del duo composto da Al Faisal Al Zubair e Andy Soucek della Lechner Racing Porsche, mentre i neo-campioni 2021, la coppia Beretta/Schandorff, si è accontentata del terzo posto.

LA GARA

Per la terza volta consecutiva Joe Osborne parte dalla pole position. Allo start, il britannico fatica a resistere agli attacchi della Mercedes di Spinelli, ma in curva 3 si riprende la testa della gara.

Durante il quinto giro, Spinelli si ferma ai box per un problema tecnico, mentre Osborne comincia a costruire un gap rispetto agli avversari.

Il valzer dei pit-stop comincia al quattordicesimo giro con Soucek che, dopo aver superato Baz per il quarto posto, rientra ai box.

Dopo che tutte le vetture hanno effettuato la sosta, Moss conduce la gara con un vantaggio di 6”5 su Al Zubair e 13” su Iribe. Nel frattempo Nemoto si rende protagonista di un contatto con Dinan e finisce in testacoda.

Negli ultimi giri Moss fronteggia gli attacchi da parte di Al Zubair, che negli ultimi giri riduce progressivamente il gap costruito in precedenza dall’equipaggio McLaren. Il leader della gara Moss riesce però a resistere agli attacchi terminando la gara in prima posizione.

In terza posizione conclude Jim Pla, che però al termine della gara viene penalizzato di tre secondi per un contatto. Sale quindi sul podio la coppia neo-campione Beretta/Schandorff, autori di una prova in rimonta.

Pla è quindi retrocesso in quarta posizione, mentre in quinta posizione hanno chiuso Moulin/Nemoto con al Huracàn del VSR, davanti a Iribe/Millroy e Kodric/Simioni. Chiudono la top 10 i team formati da Seyffert/Tweraser (Lamborghini), Dinan/Foley (Aston Martin) e Balfe/Carroll (Audi).

Font/Diaz-Varela vincono in Am davanti a Negri/Schreibman e D.Schouten/Vandierendonck, mentre nella GT Cup Open la vittoria va a Jan Lauryssen su Porsche. I campioni Mateusz Lisowski e Maciej Blazek non hanno preso parte alla gara dopo un incidente avvenuto nella Q2 con Beretta.

Chiara Zaffarano