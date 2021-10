Ethan Simioni /Martin Kodrić (2 Seas Motorsport) conquistano la race-1 di Barcellona nell’International GT Open. La Mercedes AMG GT3 #9 bissa l’affermazione di Monza e si impone davanti a Jim Pla/Thomas Duret (AKKA ASP/Mercedes #87) ed a Yuki Nemoto/Baptiste Moulin (Lamborghini/Vincenzo Sospiri Racing #19).

Michele Beretta / Frederik Schandorff (Lamborghini/Vincenzo Sospiri Racing #63), sesti all’arrivo, sono matematicamente i nuovi campioni della serie al termine di una prova oltremodo interessante.

GT Open, Barcellona race-1: Mercedes contro tutti

La penultima gara dell’anno, la più lunga del week-end, si è aperta sotto il controllo della Mercedes #87 di AKKA ASP. Il francese Jim Pla, autore della pole-position, ha gestito l’attacco delle due Lamborghini del Vincenzo Sospiri Racing.

Il primo colpo di scena è arrivato nel primo passaggio con dei problemi per Andy Soucek / Al Faisal Al Zubair (Lechner Racing/Porsche), diretti rivali di Michele Beretta / Frederik Schandorff (Lamborghini/VSR) per il titolo. L’auto #77 ha completato al 13° posto il primo passaggio, mentre il danese della formazione italiana si è messo subito all’attacco di Pla per la testa della corsa.

Schandorff non è riuscito a passare Pla, mentre la Mercedes #9 di Ethan Simioni /Martin Kodrić (2 Seas Motorsport) prendeva la terza piazza sulla Lamborghini #19 di Yuki Nemoto/Baptiste Moulin (VSR).

Dopo una breve Safety Car per rimuovere una Porsche di classe Cup, ferma nella ghiaia dell’ultima curva, la race-1 è ripresa con le prime soste. La Lamborghini #63 si è fermata subito con Michele Beretta che ha iniziato da subito recuperare per cercare di beffare la Mercedes #87 di Jim Pla.

Beretta/Schandorff campioni nonostante i problemi

La strategia di Lamborghini non è pagato con la Mercedes #87 che è rientrata davanti all’Huracan #63 del lombardo. Le due vetture hanno dovuto cedere il passo al 2 Seas Motorsport che come a Monza ha approfittato del pit stop per beffare la concorrenza. Ethan Simioni si è ritrovato leader davanti a Drouet ed a Moulin sull’Huracan #19. Quarto posto per il leader del campionato Beretta, lontano dai primi in seguito all’inizio del secondo stint.

La battaglia per il titolo è entrata nel vivo nei 20 minuti conclusivi con Beretta che è stato attaccato dalla Mercedes #47 di Loris Spinelli/Florian Scholze (AKM Motorsport/Mercedes). Il lombardo, in netta difficoltà, è stato beffato anche da Andy Soucek (Porsche #77) e da Nick Moss / Joe Osborne (McLaren/Inception Racing), bravi ad approfittare dei problemi della Lamborghini #63 del VSR.

A 6 minuti dalla conclusione una nuova SC ha messo fine alla corsa in seguito ad un contato in curva 5 tra la Porsche #26 (Cup) e la Mercedes GT4 #215 (Cup). Il sesto posto per Beretta è stato sufficiente per mettere in bacheca il titolo al termine di una race-1 ricca di colpi di scena.

Appuntamento a domani per l’ultima prova della stagione 2021

Luca Pellegrini