Nella prima giornata del week-end di Monza, l’International GT Open ha reso noto la bozza del calendario 2022 che vedrà ancora due appuntamenti in Italia come accaduto in questa annata. Il Mugello ed il tempio della velocità saranno presenti nelle otto prove previste da Portimao (Portogallo) a Barcellona (Spagna).

Calendario 2022: doppio round in Italia

Mugello e la confermata Monza accoglieranno il GT Open nel prossimo anno. Tutto inizierà nell’Algarve nel mese di maggio prima di spostarsi al Paul Ricard (Francia) ed in quel di Spa-Francorchamps (Belgio) a giugno.

L’estate continuerà a Budapest (10 luglio), prova che precederà di una settimana l’appuntamento in Toscana. Spielberg aprirà la parte conclusiva della serie che si concluderà come da tradizione con Monza e Barcellona, evento che si svolgerà ad ottobre.

Primi giri a Monza per il GT Open

La prima giornata in pista ha visto due sessione private e la FP1 riservata ai piloti non professionisti. Andy Soucek / Al Faisal Al Zubair (Lechner Racing/Porsche) sono stati i migliori nel primo turno cronometrato, mentre la seconda sessione ha premiato la Mercedes del 2 Seas Motorsport con Ethan Simioni /Martin Kodrić.

L’AMG svetta anche nella prima libera con Loris Spinelli/Florian Scholze (AKM Motorsport/Mercedes) davanti alla Lamborghini #17 di Gerhard Tweraser/Jan Seyffert (HB Racing).

Spazio quest’oggi anche all’Euroformula Open con tre sessioni cronometrate. L’americano Cameron Das (Motopark) ha avuto la meglio nella prima e nella terza, mentre l’australiano Christian Mansell (Motopark).

Calendario 2022 GT Open

Portimao – 1 maggio Paul Ricard – 22 maggio Spa-Francorchamps – 19 giugno Budapest – 10 luglio Mugello – 17 luglio Spielberg – 11 settembre Monza – 25 settembre Barcellona – 16 ottobre

Da Monza – Luca Pellegrini