Tutto è pronto a Monza per il penultimo atto dell’International GT Open. Lo spettacolo è assicurato in quello che sarà il secondo appuntamento italiano dopo la competizione di Imola.

Il GT Open è pronto a dare spettacolo

Michele Beretta / Frederik Schandorff (Lamborghini) guidano il campionato dopo la trasferta austriaca di Spielberg. Sono attualmente 114 punti della coppia di Vincenzo Sospiri Racing contro i 90 dello spagnolo Andy Soucek (Porsche/Lechner Racing) ed i 81 di Yuki Nemoto/Baptiste Moulin (Lamborghini/Vincenzo Sospiri Racing)

Sono tantissime le novità alla vigilia della tappa di Monza che tradizionalmente accoglie parecchie new entry. Manca all’appello TF Sport (Aston Martin), mentre è sono confermate le due McLaren di Inception Racing con Nick Moss / Joe Osborne e Brendan Iribe / Ollie Milroy

Attenzione alle Honda con Reno Racing che schiera due vetture in quel di Monza. Segnaliamo in particolare la presenza di Marco Bonanomi/Jacopo Guidetti, pronti a dare battaglia nel tracciato di casa. All’evento vi sarà anche l’Acura NSX GT3 di Jens Reno Møller/Marcus Påverud. Direttamente dal Campionato Italiano GT sarà in scena anche una terza Honda con Luca Magnoni/Alberto Lippi (Nova Race).

Rinaldi Racing rinuncia alla prova di Valencia del GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup per recarsi in Lombardia con la collaudata coppia composta da Benjamin Hites/Fabrizio Crestani.

Oltre all’abituale AMG GT3 di Loris Spinelli/Florian Scholze ( AKM Motorsport) occhi puntati su 2 Seas Motorsport che gareggerà con Ethan Simioni/Martin Kodrić. La formazione araba, lo ricordiamo, gareggia a tempo pieno nel British GT Championship.

Dalla Germania arrivano Brendon Leitch/Tyler Cooke con il Leipert Motorsport, mentre evidenziamo anche le due 488 GT3 di Kessel Racing con Michael Dinan e Axcil Jefferies.

Per la prova di casa vi saranno tre Huracan GT3 per il Vincenzo Sospiri Racing che accoglie due ex campioni come Giacomo Altoé e Federico Leo, pronti a dare battaglia nel penultimo atto della categoria.

Non solo GT Open a Monza questo week-end

Non solo GT Open questo week-end sul tracciato brianzolo. Come sempre vi saranno i protagonisti dell’Euroformula Open che dopo il round di Spielberg vede al comando Cameron Das con un solo punto su Louis Foster.

In pista anche il TCR Europe e la Porsche Carrera Cup Deutschland, campionato che ha già gareggiato nel tempio della velocità in occasione dell’opening round del DTM lo scorso giugno.

Da Monza – Luca Pellegrini