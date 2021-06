Riassunto Q1

Si parte con le prime qualifiche, che vedono in pista anche i nostri portacolori Corsi, Bulega e Manzi. Solo quattro posti disponibili per giocarsi la Pole. Turno pieno di azione all’inizio, fino a quando le posizioni non si cristallizzano senza nostri ragazzi nelle posizioni di vertice. Passano Bo Bendsneyder, Aron Canet, Albert Arenas, mentre la quarta piazza è combattuta fino agli ultimi istanti. Inizialmente quarto è Ramírez, poi arriva Roberts, infine mette tutti d’accordo Hector Garzó, che così passa alla Q2.

Riassunto Q2

Si riparte da Fernandez primo nella terza sessione di prove libere, il madrileno si porta presto in vetta, più in difficoltà invece il compagno di box e leader iridato Gardner. Fino ai minuti finali, però, quando riemerge dietro al rookie spagnolo; nel frattempo scivola Navarro. Duo KTM Ajo ancora davanti, il #25 e Remy Gardner occupano 2/3 della prima fila. Terza posizione che sembra di Augusto Fernández, autore di un gran giro: purtroppo per lui c’erano le bandiere gialle per la caduta di Arenas… Giro cancellato quindi, la prima fila viene completata da Sam Lowes.

Giacomo Da Rold