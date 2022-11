Maro Engel svetta per la terza volta tra le strade del GP di Macao in GT. Il tedesco ha avuto la meglio su Edoardo Mortara ed Alexandre Imperatori nella sfida dedicata alle GT3, mentre è da rimarcare un nuovo podio di Rob Huff in TCR alle spalle di Zhang Zhi Qiang.

Galaxy Entertainment Macao GT Cup, Engel festeggia su Mortara

Maro Engel (Mercedes AMG Team Craft-Bamboo Racing #77) e Raffaele Marciello (Toro Racing #99/ Mercedes) hanno regalato spettacolo nei primi metri della competizione riservata alle GT3. Il tedesco si è dovuto piegare all’elvetico, abile a prendere la leadership all’ingresso della ‘Mandarin’.

‘Lello’ ha provato ad allungare, ma ha presto dovuto arrendersi al secondo giro in seguito ad un problema al ‘Melco Hairpin‘. Lo svizzero si è spostato nella via di fuga esterna, Engel è tornato automaticamente leader davanti a Edoardo Mortara (Audi Sport Asia Team Absolute #10) ed a Alexandre Imperatori (Toro Racing #11/Porsche).

Dopo una brevissima Safety Car per spostare la BMW di Leong Ian Veng (Son Veng Racing Team #6), Engel ha saputo respingere ogni ipotetico assalto da parto di Edoardo Mortara, secondo sotto la bandiera a scacchi davanti ad Alexandre Imperatori.

MGM Macau Touring Car Cup – China Touring Car Championship: Zhi Quiang resiste ad Huff e vince gara-2

Gao Hua Yang (上汽大眾 333 車隊 #58) ha tentato di fare la differenza nei minuti iniziali di una competizione che ha subito visto l’uscita di scena all’uscita dell’impegnativa curva-1 di Wong Yat Shing Sunny (Shell Teamwork Lynk & Co Racing #12),

La race-2 del principale evento di Macau riservato alle vetture turismo è entrato nel vivo successivamente con una bellissima bagarre per la vittoria tra Zhang Zhi Qiang (Shell Teamwork Lynk & Co Racing #19) e Rob Huff (MG XPOWER 車隊 #79).

Il britannico si è messo all’inseguimento del cinese nei minuti conclusivi, una bagarre che ha visto primeggiare l’asiatico. L’ex campione del mondo del FIA World Touring Car Championship ha tentato fino alla fine di superare l’avversario, un missione non riuscita nell’insidioso Guia Circuit. Gao ha concluso il podio, mentre è da rimarcare la falsa partenza che ha compromesso la race-2 di Yan Chuang (Fancy 車隊 #27).

Appuntamento ora alla prossima stagione: l’augurio è quello di avere nuovamente un gruppo internazionale oltre allo status di FIA World Cup per le GT e per le monoposto. Potrebbe tornare anche il ‘Mondiale turismo’ che dal 2023 rivedremo sotto forma di ‘World Tour’.

Luca Pellegrini