Nelle due gare di oggi della Formula Regional Middle East, a vincere sono stati Nikil Bohra e Mari Boya, ma con due piazzamenti a punti Antonelli si è portato in testa alla classifica.

Gara 2

Nella prima gara della giornata i primi dieci sono partiti con la griglia invertita, con Bohra a precedere Neate e Fluxa. Al via i primi hanno mantenuto le loro posizioni, con il russo che è riuscito a scavare un gap di qualche metro su Neate che ha mantenuto fino alla fine. Mai inquadrato, Bohra ha conquistato la sua prima vittoria in Formula Regional, alla sua seconda gara. Alle loro spalle Barnard ha beffato Fluxa per il terzo gradino del podio, chiudendo davanti anche ad un trio di Mumbai Falcons composto anche da Rafael Camara e Andrea Kimi Antonelli: l’italiano negli ultimi giri ha provato a prendersi la quinta posizione, inscenando un bellissimo duello con Camara, ma il brasiliano è stato molto bravo e accorto nella difesa, e ha chiuso tutte le porte. Settimo ha concluso Francesco Braschi, partito tredicesimo. Chiudono infine la zona punti Ogaard, Marti e Inthraphuvasak. Contatto, ancora una volta, tra Minì e Beganovic, mentre lottavano per la zona punti, esattamente come avvenuto ieri, con l’italiano che forse ha esagerato nell’attacco e ha buttato fuori lo svedese, costretto al ritiro.

Gara 3

In pole position parte Antonelli, autore della pole in Q2, che precede Mari Boya e Intrhraphuvasak. Al via però lo spagnolo beffa l’ialiano, portandosi in testa alla gara. Nelle retrovie, intanto, il leader della classifica Barnard è costretto ad abbandonare la corsa per un contatto già al primo giro. Boya intanto è bravissimo a scavare un solco nei confronti di Antonelli, mantenendolo per tutta la gara e vincendo dominando davanti al bolognese. Antonelli comunque, approfittando del ritiro di Barnard, grazie a questo podio si è portato in testa al campionato. Terzo è Inthrapuvasak, mentre dietro di loro hanno chiuso Camara e Minì: il siciliano ha provato a superare il brasiliano nei primi giri, ma è stato poi costretto ad arrendersi. Hanno chiuso la zona punti Marti, Bedrin, Crawford, Beganovic e Bohra, il vincitore di questa mattina. L’altro italiano, Braschi, ha chiuso in sedicesima posizione.

Le classifiche

Con un quarto, un quinto e un secondo posto, Antonelli al termine del primo round di Dubai è salito al comando della classifica della Formula Regional Middle East con 38 punti, davanti a Camara con 32 e a Barnard, che nonostante il ritiro in gara 3 è rimasto terzo a 30 punti. Quarto è Beganovic a 27, a pari punti con Boya. Gli italiani: Minì è undicesimo con dieci punti, mentre Braschi è quindicesimo con sei. Il prossimo appuntamento con la Formula Regional Middle East sarà tra due settimane, sul circuito di Kuwait City.

Alfredo Cirelli

