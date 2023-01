Dino Beganovic si aggiudica la gara inaugurale della Formula Regional Middle East Championship (FRMEC) a Dubai. Il pilota della Ferrari Driver Academy, autore di una rimonta dalla quarta posizione, vince il duello con Minì e riesce a prendersi la prima vittoria di questa stagione. Quarto invece Andrea Kimi Antonelli.

BEGANOVIC BEFFA MINI’

E’ quindi Dino Beganovic a prendersi la prima vittoria di FRMEC in gara-1 a Dubai in una corsa che ha visto la safety car entrare in pista per ben due volte. Il pilota della FDA, nonostante la partenza dalla quarta posizione, riesce in una grande rimonta beffando Gabriele Minì che ha controllato la gara fino a due giri dal termine. Beganovic ha approfittato della seconda ripartenza dalla safety car per rifarsi sotto e sferrare l’attacco decisivo mentre Minì invece le ha provate tutte per mantenere la leadership. Ma sul rettilineo principale all’inizio dell’ultimo giro, stringe eccessivamente lo svedese a muro causando una foratura a seguito del contatto. Il pilota Hitech riesce a terminare la gara in sesta posizione, ma la sua manovra è sotto investigazione da parte dei commissari e potrebbe costargli una penalità.

QUARTO ANTONELLI

Alle loro spalle chiude in seconda posizione grazie alla foratura di Minì, Zagazeta, che riesce a contenere gli attacchi nel finale di Barnard, terzo al traguardo e autore anche lui di una gran rimonta dalla 27esima posizione. Soltanto quarto invece il nostro Andrea Kimi Antonelli, all’esordio assoluto in categoria e reduce da un operazione che ne ha limitato la preparazione invernale. Nonostante la partenza dalla prima fila il giovane talento italiano non riesce ad impensierire Minì nelle prime fasi, venendo poi superato da Beganovic, Zagazeta e Barnard. Quinta posizione per Camara che chiude davanti a Gabriele Minì, ma come detto prima, ha terminato sesto nonostante la foratura. Settimo Zuffe, seguito da Ogaard in ottava posizione, mentre chiudono la top ten Flux e Neate. Appuntamento a domani per Gara-2 e Gara-3 del FRMEC a Dubai.

Julian D’Agata

