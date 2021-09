Il campionato di Formula Regional torna in pista a Valencia ed è una gara-1 nel segno del poleman Franco Colapinto, che domina la scena e la prima delle due gare sul tracciato spagnolo.

Assieme al talentuoso sudamericano, salgono sul podio anche David Vidales e Mari Boya, con il primo dei due spagnoli che ha tallonato il vincitore per tutta la gara, senza però mai infastidirlo davvero. Solo una bandiera gialla ha “disturbato la corsa”, quella dovuta a un incidente in curva 5 verso la parte finale della gara.

Sottotono la prestazione dei nostri portacolori, con Gabriele Minì, primo degli italiani alla bandiera a scacchi, che termina quattordicesimo, mentre Gregoire Saucy, a un passo dal titolo, ha chiuso dodicesimo.

Lo svizzero Saucy resta però ancora leader e domani potrebbe conquistare il titolo: il pilota elvetico, prima di questa gara, era a quota 224 contro i 147 di Hadrien David e i 141 di Zane Maloney.

LA CRONACA

Una corsa che parte con il poleman Franco Colapinto in forma. Subito in battaglia con David Vidales, che va al comando, ma il pilota MP torna in testa. Terzo l’altro spagnolo Mari Boya, mentre gli italiani viaggiano indietro.

Poca altra azione, a parte una bandiera gialla in zona curva 5 per l’uscita di Alexandre Bardinon. Il leader della corsa fa segnare il giro rapido, mentre piano piano Vidales si avvicina di nuovo al leader per l’attacco negli ultimi istanti di gara.

Solo dodicesimo il leader del campionato Gregoire Saucy. Ed è Franco Colapinto a tagliare per primo il traguardo, davanti a Vidales, poi Mari Boya. Primo degli italiani Gabriele Minì, quattordicesimo. Sedicesimo Pietro Delli Guanti, poi diciottesimo Francesco Pizzi, Emidio Pesce termina venticinquesimo, davanti a Andrea Rosso ed infine Nicola Marinangeli chiude trentunesimo.

Appuntamento a domani con gara-2 alle ore 13.05, dopo le qualifiche della mattina, sempre sul tracciato di Valencia.

Giulia Scalerandi

