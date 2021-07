Gregoire Saucy trionfa nel secondo round di Formula Regional sul circuito di Spa-Francorchamps davanti a Maloney e David. Quarto posto per Minì, che dopo una ripartenza in cui ha perso due posizioni, ha comunque conquistato la vittoria tra i rookie. La gara ha visto una battaglia a centro gruppo infiammare gli ultimi minuti di gara.

LA PARTENZA

Al via Saucy conserva la testa, Minì rischia di perdere la posizione su Vidales ma poi supera il suo compagno di squadra e si porta in testa. Colapinto finisce lungo e perde alcune posizioni.

Lo spagnolo, alla tornata successiva, tenta il sorpasso su Saucy senza successo. I due piloti ART lottano per la testa, con Saucy che supera il giovane pilota italiano per poi perdere di nuovo la posizione.

Il duello prosegue per alcune tornate. Saucy torna in testa, mentre Maloney si avvicina pericolosamente a Minì.

BRUTTA RIPARTENZA PER MINÌ

Delli Guanti e Smith sono fuori dai giochi a 18 minuti dal termine, con entrambe le vetture in barriera. La vettura di sicurezza è costretta dunque a fare il suo ingresso in pista.

Si riparte a -14:30 dal termine: Maloney è autore di un restart spettacolare al pari di Saucy. Non si può dire lo stesso di Minì, che perde ben due posizioni su Maloney e David.

L’italiano supera David alla tornata successiva per poi essere sorpassato di nuovo, mentre Maloney si avvicina a Saucy insidiando la sua prima posizione.

LE BATTUTE FINALI

A -9:22 le due Prema si toccano e finiscono in testacoda. Per fortuna non c’è neutralizzazione, le vetture riescono a ripartire anche se finiscono nelle retrovie.

Belov supera Colapinto a 3:40 dalla conclusione, e poco dopo si infiamma una lotta tra Hadjar, Alatalo, Pasma e Bortoleto per la decima piazza. A 1 minuto dal termine Alatalo supera Hadjar, che poco dopo riconquista la posizione sul rivale e, insieme a quest’ultimo, supera Haverkort.

Nell’ultimo giro Bortoleto e Pasma si toccano, con il primo che finisce lungo. Maloney intanto mette nel mirino Saucy, il quale nonostante tutto resta saldamente in testa fino alla bandiera a scacchi.

Beppe Dammacco

