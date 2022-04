La pioggia battente non ha impedito al pupillo FDA Dino Beganovic di conquistare la prima della due gare di Formula Regional by Alpine, nel round d’apertura all’Autodromo Nazionale di Monza. Lo svedese, che ha anche rimediato un contatto eliminando di fatto il nostro Minì dalla competizione, ha terminato la corsa davanti a Michael Belov e Lorenzo Fluxa. Sono state ben tre le Safety Car intervenute in pista, che hanno lasciato davvero pochissimo spazio all’azione. Tantissime uscite di scena, che hanno eliminato molti protagonisti.

CRONACA

Alla partenza Dino Beganovic si porta subito in testa, mentre alle sue spalle avviene un po’ di confusione. Nei primi attimi di gara vediamo subito dei piloti eliminati, tra i quali il rookie Lauren Van Hoeper. La Safety Car fa la propria prima entrata in pista, mentre alle spalle del leader della gara ci sono Minì e Fluxa. Proprio Minì, poco dopo il restart, rientra in pit lane per un piccolo contatto con Dino Beganovic.

Anche Lena Buhler e il nostro Pietro Delli Guanti escono di scena, mentre Belov eredita la seconda piazza. La SC entra nuovamente in pista. Al secondo restart Lorenzo Fluxa e Kas Haverkoort lottano, mentre Hadrien David sale in quarta posizione. Problemi per Paul Aron, che rientra in pit lane, mentre Haverkoort perde due posizioni ed il rookie Cenyu esce di pista. Beganovic, poi sbaglia andando dritto, ma per fortuna riesce a mantenere la prima posizione.

Axel Gnos va a sbattere nelle barriere e rientra ancora la SC, che si trattiene in pista fino ad un giro dal termine: ed è qui che la lotta si fa caldissima! Fluxa e David in lotta, poi si aggiunge Gabriel Bortoleto: David conquista la quarta piazza, mentre Haverkoort conquista la quinta piazza. Beganovic taglia per primo il traguardo e vince davanti a Michael Belov e Lorenzo Fluxa. Il primo degli italiani è Leo Fornaroli, tredicesimo alla bandiera a scacchi.

I risultati della gara sono disponibili qui. Appuntamento a domani con gara-2 dalle ore 13.10.

Giulia Scalerandi

