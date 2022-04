Appuntamento da non perdere questo fine settimana a Monza con il primo ACI Racing Weekend del 2022. Non mancheranno le emozioni in pista con il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, il TCR Italy, il Top Jet F2000 Formula Trophy, la BMW M2 CS Racing Cup Italy, il Campionato Italiano Autostoriche e la Formula Regional European Championship by Alpine.

Sono tanti i protagonisti al via nelle varie categorie. Su tutte spicca l’ACI GT che si appresta per un anno da non perdere con il primo dei quattro round Sprint. Sono ben 41 le auto presenti, una conferma rispetto alla passata stagione con degli interessanti equipaggi tra le GT3.

ACI GT Sprint: Audi cerca il bis tra le GT3

Audi Sport Italia, dopo aver dominato la scena lo scorso anno con Ferrari/Agostini, si appresta a confermarsi al vertice, una missione non semplice con molti equipaggi che potrebbero contendersi il primato. La squadra legata al marchio teutonico ha deciso di cambiare completamente formazione puntando su due giovani molto interessanti come Marco Butti/ Simone Patrinicola.

Lorenzo Ferrari è passato con Mercedes (Winward Racing) nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup ed all’European Le Mans Series con Proton Competition (Porsche #91), mentre Agostini sarà nuovamente al via con Easy Race #3. Daniel Vebster supporterà il nostro connazionale che ritroverà nel gruppo dei team noti come NOVA Race che è attesa con ben tre Honda NSX GT3.

Leonardo Moncini/Jacopo Guidetti è sicuramente una delle auto da tenere in considerazione per la formazione di Luca Magnoni, pilota e proprietario del team che è atteso anche in GT4 con due Mercedes AMG. Quest’ultimo dividerà l’abitacolo in GT3 con Alberto Lippi, mentre Francesco Guerra/Matteo Greco militeranno con la terza NSX nelle tappe Sprint.

BMW all’attacco con Ceccato Racing, Antonelli ancora al via con Mercedes

Ceccato Racing debutta con la nuova M4 GT3. Timo Glock/Jens Kligmann, volti ufficiali del marchio bavarese, sono attesi nello Sprint con il chiaro intento di puntare al titolo. I due tedeschi hanno testato molto a Monza portando di fatto al debutto l’inedita M4 nel ‘Bel Paese’.

Occhi puntati anche su Antonelli Motorsport #44 con l’interessante duo composto da Matteo Cressoni /Kikko Galbiati. I due non hanno bisogno di presentazioni con un team che negli ultimi anni ha sempre regalato spettacolo nel gruppo.

Lamborghini e Ferrari rispondono presente

Lamborghini e Ferrari rispondono presente e torneranno nuovamente nel Campionato Italiano GT Sprint. La compagine bolognese verrà rappresentata da Imperiale Racing con Alberto Di Folco /Stuart Middleton, mentre LP Racing porterà Jonathan Ceccotto/Mattia Di Giusto #88.

Ritroveremo anche la Scuderia Baldini 27, team che ha scelto per la Sprint Cup Josè Manuel Urcera/Daniele Di Amato e Nelson Panciatici/Stefano Gai. In scena vi sarà anche AF Corse che ha tutte le carte in regola per ben figurare nel gruppo GT3.

TCR Italy: Ceccon ci riprova, Langeveld e Tavano osservati speciali

Saranno 32 le auto presenti ai nastri di partenza del TCR Italy, uno dei più interessanti campionati nazionali riservati alle vetture turismo. Scorrendo l’entry listi sono sicuramente tre i nomi che spiccano dopo un 2021 che ha regalato emozioni fino all’ultimo giro.

Il trofeo tricolore cerca un padrone, mancherà infatti il campione Antti Buri che nel championship decider riuscì a primeggiare su Kevin Ceccon. Il nostro connazionale si ripresenta ai nastri di partenza con l’Aggressive Team, squadra che ha acquistato le nuove Elantra dopo l’ottimo debutto con la Hyundai i30.

La squadra di Mauro Guastamacchia si contende il titolo con Salvatore Tavano, pluricampione del TCR Italy che torna con Cupra e la Scuderia del Girasole. Non dimentichiamoci anche di Target, altra équipe legata al marchio coreano che per il 2022 ha scelto il forte Niels Langeveld.

Formula Regional Europe: parte da Monza la lotta per il titolo. Minì osservato speciale

Scatta da Monza la stagione della Formula Regional Europe, campionato in continua crescita che vede interessanti novità per il 2022. Una su tutte è sicuramente l’introduzione del push-to-pass per una serie che nuovamente supporterà in alcune occasioni la F1.

Gabriele Minì è sicuramente uno degli osservati speciali in una griglia che supera le 30 auto, una situazione che ha costretto gli organizzatori a modificare le qualifiche che si terranno in due gruppi distinti. Il siciliano di ART, dopo un anno di apprendistato, è pronto per salire sul trono di Gregoire Saucy, elvetico che ha dominato la scena nella passata stagione.

L’ex campione della F4 Italia dovrà vedersela con Paul Aron, pilota PREMA che torna nella serie dopo l’ottimo 2021. Accanto a lui vi sarà Dino Beganovic, altro volto da tenere in considerazione insieme a Michael Belov e Hadrien David, rispettivamente con MP Motorsport e R-Ace.

Sabato le prime gare dell’ACI Racing Weekend 2022

Occhi puntati, oltre alle categorie citate, anche sulle 40 auto del Top Jet F2000 Formula Trophy, le 15 BMW M2 del monomarca tedesco ed i 22 protagonisti del tricolore Autostoriche.

Da sabato inizieranno le prime gare, l’attività in pista scatterà ufficialmente nella giornata di venerdì con le libere. Di seguito il programma dettagliato dell’ACI Racing Weekend di Monza, il primo dei due che si terranno nel tempio della velocità.

Il programma dell’evento

Luca Pellegrini