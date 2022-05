E’ stata una gara caratterizzata da poca azione, quella terminata poco fa sul tracciato cittadino di Monaco. A vincere gara-2 di F. Regional (senza intoppi e con un’ottima partenza), è stato Dino Beganovich!

Seconda piazza per il francese di Alpine Hadrien David (vincitore di ieri), che nel finale ha spinto molto, non riuscendo però ad avvicinarsi al vincitore. Terza piazza per il nostro Gabriele Minì, che è stato bravo a mantenere virtualmente il terzo gradino del podio per tutta la corsa, nonostante abbia sentito il fiato sul collo di Kas Haverkort nell’ultima parte di gara.

La Safety Car è intervenuta una sola volta, ad inizio gara. Alla partenza Roman Bilinski ha sbattuto contro le barriere. Stessa sorte per Maceo Capietto poco più avanti. Leo Fornaroli ha chiuso 12°. Il nostro portacolori era ottavo, ma a causa di una sbavatura sui cordoli, ha perso il controllo della vettura e alcune auto ne hanno approfittato per superarlo.

LA CRONACA

Beganovich, con un’ottima partenza va subito al comando! Hadrien David lo segue alla prima curva, quindi Gabriele Minì. Subito Bilinski esce di scena, andando a sbattere contro le barriere, mentre più in là, Capietto fa la stessa fine.

Prima le bandiere gialle congelano il primo settore, poi la SC entra in pista. Al restart Dino Beganovich, scappa facendo più volte dei giri veloci. Haverkort si avvicina pericolosamente a Minì, che però riesce a tenergli testa.

Ancora un giro veloce da parte del leader della gara: il cronometro si ferma sull’1:29.8, mentre vediamo più indietro un piccolo errore di Fornaroli, che lo fa scivolare fuori dalla Top10.

David, secondo, comincia a spingere e fare pressione su Beganovich nelle ultime fasi di gara: dapprima 1:29.8, poi 1:29.6, infine 1:29.3, recuperando ben 2 secondi su 4 in pochi giri, sul rivale!

Tramnitz rientra in pit lane mettendo la parola fine alla sua corsa. Mari Boya, settimo, è colui invece a portarsi a casa il giro più veloce della gara, grazie ad un incredibile 1:29.2! Beganovich vince su David e Minì. Una gara che sicuramente ricorderà per molto tempo, il giovane nordico, poichè ambita da tutti!

Appuntamento alla prossimo settimana con il round di Le Castellet.

Giulia Scalerandi

