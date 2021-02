A volte il solo talento non basta per emergere. In questo caso, nemmeno il fatto di aver conquistato un titolo prestigioso, mostrando qualità indubbie che avrebbero meritato di essere valorizzate. Gianluca Petecof, campione in carica di F. Regional, ha annunciato nelle scorse ore la propria separazione dalla Ferrari Driver Academy. Per il brasiliano, che già nel mese di Dicembre aveva reso noto l’addio al team Prema, si apre ora la caccia al budget necessario per puntare al salto in Formula 3.

Una separazione che sta facendo molto discutere, soprattutto considerando la splendida cavalcata che lo aveva portato alla conquista del campionato di Formula Regional davanti ad Arthur Leclerc. Mentre per il monegasco è però arrivata la promozione in Formula 3 in vista della stagione 2021, il brasiliano si è ritrovato alle prese con questo repentino cambiamento che lo vede ancora senza un programma definito in vista della nuova stagione.

Petecof ha dato l’annuncio sul proprio profilo Instagram, senza tralasciare di evidenziare il suo importante palmarés: “Oggi voglio annunciare che non continuerò la mia collaborazione con Ferrari Driver Academy per la stagione 2021. 10 vittorie, 10 pole position – ha proseguito il sudamericano – il titolo europeo di F. Regional e 40 punti FIA. Queste sono state le mie prime 3 stagione in Europa, dove sono maturato come pilota e come persona.

Sono contento di terminare tutto questo da campione. Ringrazio tutti in FDA e in Scuderia Ferrari, ma soprattutto i tifosi che mi hanno sostenuto fin dal primo giorno. Ci vediamo presto! Grazie mille!

Ora è tempo per un nuovo capitolo nella mia carriera e posso dire di essere affamato come non mai! – ha concluso Gianluca Petecof.

Giulia Scalerandi