La nostra caccia di talenti, dopo aver toccato la FIA F3, si sposta alla Formula Regional. La serie europea, giunta alla sua seconda edizione, ha incoronato Gianluca Petecof al termine di un campionato molto equilibrato. Sono stati tre i principali protagonisti nella corsa al titolo 2020, tutti alfieri di casa Prema.

La squadra veneta ha monopolizzato la scena con il brasiliano Petecof, il monegasco Arthur Leclerc ed il danese Oliver Rasmussen. I portacolori della compagine veneta si sono scambiati più volte la leadership della serie da Misano a Vallelunga, sede ad inizio dicembre del championship decider.

Petecof ha approfittato di alcuni passi falsi dei rivali per guadagnare un piccolo importante gap che ha gestito fino alla chiusura della serie. L’evento romano, accorciato a due gare in seguito alla cancellazione della race-2 per maltempo, ha permesso a Petecof di controllare la situazione su Leclerc, autore di due qualifiche che hanno rovinato l’intero week-end.

Formula Regional: Leclerc sale in F3, Petecof cerca finanziamenti

Per Petecof ci si attende un passaggio in FIA F3 dopo la conferma, sempre con Prema, della promozione di Leclerc. Il brasiliano può puntare come il monegasco sul supporto della Ferrari. Ricordiamo infatti che entrambi sono alfieri dell’Accademy di Maranello, una posizione di favore da non dimenticare.

Il nuovo campione della FIA Formula Regional, nativo di Sao Paulo, classe 2002, vince da esordiente con 4 affermazioni e 14 podi nelle 23 gare disputate. Il fratello di Charles Leclerc si difende con una buona annata, rovinata nella seconda fase con alcuni errori di troppo.

Il monegasco, terzo nell’ADAC F4 2019, ha inanellato 11 podi consecutivi nelle prime 12 prove svolte. Dopo questa impressionante parentesi in cui spicca la tripletta del Mugello, la stagione è cambiata da Monza in poi, quinta delle otto location toccate dalla Formula Regional 2020.

Su Petecof c’è un discorso più ampio da fare. È una situazione in divenire ed il povero Gianluca si trova in una condizione paradossale: pur essendo il campione della serie, ha bisogno di un maggiore supporto economico e sul mercato non è così forte come Arthur Leclerc. Fonti brasiliane indicano infatti che Petecof non ha abbastanza soldi per finanziare una stagione in FIA F3, una situazione che non sembra toccare il compagno monegasco.

Stagione non da buttare per Rasmussen, secondo a pari punti con il vicecampione. Il danese ha chiuso in bellezza il campionato con due podi ed il successo nella prova conclusiva, risultato che si aggiunge ad altre cinque importanti affermazioni. Oliver potrebbe restare nella serie dove ha mostrato ampiamente il suo talento. Salire nella scalata alla massima formula per lui nel 2021 è alquanto improbabile.

Non solo Prema

Sono altri due i nomi da tenere in considerazione per il 2021 ed un possibile approdo in FIA F3: Patrik Pasma e Pierre-Louis Chovet. Il primo, classe 2000 di casa Van Amersfoort Racing, ha saputo attaccare e primeggiare sullo squadrone Prema mostrando tutto il suo talento. Il finnico ha messo in bacheca quattro affermazioni, due delle quali in quel di Imola, pista in cui non aveva mai corso e che non ha bisogno di presentazioni.

Attenzione al compagno di box di Pasma: il francese Chovet. Quest’ultimo ha già avuto la chance di approdare in F3 ed i risultati sono subito arrivati. A Spa ed a Monza, le prove in cui è stato chiamato in scena, si è destreggiato nella serie internazionale cogliendo un ottimo sesto posto nella race-2 del tempio della velocità. Chovet termina il campionato con sette podi ed una vittoria, raggiunta nella gara-3 di Barcellona. Il 18enne di Avignone è chiamato a confermarsi il prossimo anno ed ha tutte le carte in regola per riuscirci.

Chadwick non sfigura, Hauger si mette in luce

Si è difesa l’inglese Jamie Chadwick (Prema). La ragazza che ha vinto la prima edizione della W Series non ha sfigurato durante l’anno, iniziato alla grande con un terzo posto a Misano, circuito in cui dominò nel 2019 durante la tappa della serie tutta rosa che dal 2021 correrà in alcuni dei week-end della F1. La campionessa 2015 del British GT Championship nella categoria GT4 esce a testa alta da una realtà che il prossimo anno si prospetta ancora più interessante.

Dopo l’epilogo della FIA F3 al Mugello, il norvegese Dennis Hauger ha militato nella serie da metà anno in poi. Il campione 2019 della nostra F4, impegnato con Hitech in F3 come esordiente, ha dato spettacolo ed ha saputo andare subito forte. Nelle otto competizioni disputate non è mai uscito dalla Top5 ed ha ottenuto sei podi (una vittoria, quattro secondi posti ed un terzo). Se aggiungiamo due pole, firmate in quel di Barcellona, possiamo definire perfetta la breve parentesi del 17enne di Oslo in questa nuova realtà.

Formula Regional, dal 2021 si cambia

Con una media di 13 auto in pista nella Formula Regional e di pochi elementi nella ‘gemella’ Formula Renault Eurocup non aveva senso mantenere in vista queste due categorie divise.

Tutti gli sforzi confluiranno nella Formula Regional European Championship by Alpine, nuova serie che dovrebbe raggiungere l’obiettivo di inserirsi tra la FIA F3 e le varie importantissime F4 nazionali nella magica scalata alla F1. Sono già 13 le squadre che hanno dato la propria adesione, un numero degno di un progetto davvero interessante per tutti coloro che desiderano salire in F1.

Beatrice Zamuner e Luca Pellegrini

