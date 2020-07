Il pilota estone del Red Bull Junior Team, Juri Vips, quest’anno affiancherà alla Super Formula giapponese anche l’europeo di Formula Regional con il team KIC Motorsport. Al fianco del talento estone ci saranno i finlandesi Konsta Lappalainen (18 anni) e Patrik Pasma (20 anni).

Un passo indietro per Juri, dopo un buonissimo 2019 impreziosito dal quarto posto in FIA F3 con il team Hitech GP (grazie a 3 vittorie, 4 podi, una pole position e due giri veloci) e un secondo posto nel GP di Macao.

Un doppio impegno per il 19enne, con il campionato di Formula Regional che scatterà da Misano il 2 agosto e la Super Formula che comincerà l’ultimo weekend di agosto. Da sottolineare che Vips necessita ancora di 15 punti per ottenere la Super Licenza, avendone a disposizione 25. Due terzi posti in entrambe le categorie basteranno al giovane per avere la licenza per accedere in Formula 1.

TEST AD IMOLA

Nei giorni scorsi si sono svolti ad Imola i test della serie europea, assieme alle F4. In Formula Regional a salire in cattedra, nei due giorni a disposizione, è stato il brasiliano Gianluca Petecof del team Prema (1:39.404) davanti a Patrik Pasma e David Vidales.

In F4 il pilota proveniente dalla Romania, Filip Ugran (Jenzer Motorsport), si è imposto con un 1:44.772, davanti al duo prema formato da Gabriele Minì e Gabriel Bortoleto.

Leggi anche: Formula Regional | Jamie Chadwick al debutto con Prema

Giulia Scalerandi